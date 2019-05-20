2019-05-20T16:29:39+03:00
Общество

В Саратове обсудят создание межрегионального центра реабилитации для людей с ментальными расстройствами

В пресс-центре «КП-Саратов» состоится пресс-конференция с учредителями фонда «Добрые Взрослые»
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Пресс-конференция с учредителями фонда помощи детям-инвалидам Добрые взрослые .Пресс-конференция с учредителями Фонда помощи детям-инвалидам и инвалидам детства с ментальными расстройствами Добрые Взрослые . Фонд был создан с 2018 году по инициативе родителей Саратовской области. Главной своей задачей учредители определили создание в Саратове межрегионального центра реабилитации для людей с ментальными расстройствами. О том, какие шаги уже сделаны в данном направлении, и что предстоит сделать и как помочь активистам в реализации их инициативы, поговорим с Татьяной Золотаревой, президентом Фонда, Людмилой Россенко, соучредителем Фонда и Натальей Щербаковой, координатором специальных проектов.

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В 12:00 21 мая в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция с учредителями фонда помощи детям-инвалидам и инвалидам детства с ментальными расстройствами «Добрые Взрослые».

Фонд был создан с 2018 году по инициативе родителей Саратовской области. Главной своей задачей учредители определили создание в Саратове межрегионального центра реабилитации для людей с ментальными расстройствами.

О том, какие шаги уже сделаны в данном направлении, что предстоит сделать и как помочь активистам в реализации их инициативы, поговорим с президентом фонда Татьяной Золотаревой, соучредителем фонда Людмилой Россенко и координатором специальных проектов Натальей Щербаковой.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.

Трансляция будет доступна 20 мая с 12 часов на YouTube-канале «Транслятор».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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