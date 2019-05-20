В Саратове обсудят создание межрегионального центра реабилитации для людей с ментальными расстройствами
Пресс-конференция с учредителями фонда помощи детям-инвалидам Добрые взрослые .Пресс-конференция с учредителями Фонда помощи детям-инвалидам и инвалидам детства с ментальными расстройствами Добрые Взрослые . Фонд был создан с 2018 году по инициативе родителей Саратовской области. Главной своей задачей учредители определили создание в Саратове межрегионального центра реабилитации для людей с ментальными расстройствами. О том, какие шаги уже сделаны в данном направлении, и что предстоит сделать и как помочь активистам в реализации их инициативы, поговорим с Татьяной Золотаревой, президентом Фонда, Людмилой Россенко, соучредителем Фонда и Натальей Щербаковой, координатором специальных проектов.
В 12:00 21 мая в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция с учредителями фонда помощи детям-инвалидам и инвалидам детства с ментальными расстройствами «Добрые Взрослые».
Фонд был создан с 2018 году по инициативе родителей Саратовской области. Главной своей задачей учредители определили создание в Саратове межрегионального центра реабилитации для людей с ментальными расстройствами.
О том, какие шаги уже сделаны в данном направлении, что предстоит сделать и как помочь активистам в реализации их инициативы, поговорим с президентом фонда Татьяной Золотаревой, соучредителем фонда Людмилой Россенко и координатором специальных проектов Натальей Щербаковой.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.
Трансляция будет доступна 20 мая с 12 часов на YouTube-канале «Транслятор».
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ИСТОЧНИК KP.RU