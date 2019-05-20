2019-05-20T12:25:24+03:00
Недвижимость

Дмитрий Астраханцев: Инвестиции в экологию — это инвестиции в наше будущее

В Саратове ведется работа по сбережению водных ресурсов
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20 мая Россия празднует День Волги. В нашем городе реализуется масштабный инвестиционный проект, одной из основных целей которого является бережное отношение к главной водной артерии. О принципах ресурсосбережения мы поговорили с директором ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Дмитрием Астраханцевым.

- В рамках инвестиционной программы «КВС» запланированы мероприятия по строительству и реконструкции коммунальных объектов. Как это скажется на экологическом состоянии города?

- Деятельность «КВС» неразрывно связана с использованием главного природного ресурса — пресной воды. Поэтому первостепенное значение в производственном процессе уделяется экологическим факторам.

В 2018 году компания присоединилась к рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвестиций в сфере экологии. В соответствии с данным документом при принятии финансовых решений особого учета требуют такие проблемы как истощение ресурсов питьевой воды, загрязнение окружающей среды. С этой целью мы изучаем и используем лучшие практики в сфере водоснабжения и водоотведения. Проекты «КВС» соответствуют нормам действующего природоохранного законодательства. Это позволяет обеспечивать сохранение экосистемы.

- Что будет конкретно сделано для улучшения экологического состояния города?

- В первую очередь, планируется выполнить реконструкцию и строительство ключевых объектов водокомплекса: канализационных насосных станций, водопроводных станций, городской станции аэрации. На эти мероприятия уже направлена значительная часть финансовых средств.

Наиболее ожидаемым экологическим эффектом станет снижение аварийности работы объектов, и, как следствие, снижение потерь ресурса. Также первоочередной задачей компании является обеспечение высокого уровня очистки сточных вод. Вся поданная в город вода должна возвращаться в Волгу кристально чистой.

- Одним из основных направлений работы компании является полная ликвидация сброса сточных вод на рельеф. Каким образом планируется этого достичь?

- В рамках инвестиционной программы «КВС» запланирован ряд мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения.

Запущена в работу канализационная насосная станция в поселке Юриш. Завершается благоустройство прилегающей территории. Здесь централизованная система водоотведения создается практически с нуля. Сброс стоков в поселке осуществлялся через внутриквартальные канализационные линии с дальнейшей их транспортировкой во временную емкость. Силами «КВС» ежедневно производилась откачка отходов специализированными машинами и их перевозка на Городскую станцию аэрации. Теперь сточные воды направляются на очистку по напорным коллекторам. Новая станция оснащена современным оборудованием, позволяющим увеличить производительность системы водоотведения поселка в несколько раз.

Также продолжаются работы по строительству канализационного коллектора по Московскому шоссе. Уже проложено порядка 400 метров тоннеля, ведется внутренняя отделка.

В рамках инвестпрограммы построена канализационная станция в поселке Зональный. Потребности развивающего микрорайона намного превышают возможности действующей коммунальной инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит увеличить производительность системы водоотведения и подключить новых абонентов.

На стадии проектирования находятся такие проекты, как строительство канализационных насосных станций в поселках Жасминный и Мирный, реконструкция действующих КНС №1, №2, №5 и №13. Конечно, самым масштабным проектом инвестпрограммы является комплексное обновление Городской станции аэрации.

- Насколько известно, Городская станция аэрации функционирует в беспрерывном режиме уже более 40 лет. Что будет сделано в рамках реконструкции?

- Действительно, объект был построен в 1981 году и в настоящее время требует комплексной реновации. Работы будут производиться в несколько этапов. В рамках первого — планируется реконструкция песколовок, цеха механического обезвоживания, воздуходувной станции и аэротенков. Уже на данном этапе мы достигнем существенного повышения эффективности улавливания мусора, биологической очистки стоков, и, как следствие, уменьшение воздействия на окружающую среду.

Во втором этапе работ предполагается внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами. Система позволит в оперативном режиме отслеживать состояние производственных объектов, контролировать их работу в режиме реального времени.

Наиболее значимым мероприятием третьего этапа является строительство здания ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. В настоящее время обеззараживание производится с применением жидкого хлора. Реконструкция позволит нам исключить из технологической схемы очистки опасный производственный объект. При этом качество самой очистки улучшится.

Разработанный проект полностью учитывает требования нормативных показателей очистки сточных вод и гигиенические требования к охране поверхностных водоёмов. По ряду показателей вода, поступающая в Волгу после очистки, — чище речной. Ведь мы должны беречь наш главный ресурс. В этом смысле инвестиции в экологию — это инвестиции в наше будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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