Саратовцам расскажут о химии в жизни человека
Брифинг в рамках года периодической таблицы Менделеева в России.Роль химии в жизни человека трудно переоценить. В структуре промышленности Саратовской области наибольший удельный вес принадлежит топливно-энергетическому комплексу (45,5 %), машиностроению (19,1 %), химической и нефтехимической (15,6 %), пищевой (9,2 %) промышленности. В преддверии празднования профессионального Дня Химика ( 26 мая) пресс центр издательского дома Волга-Медиа планирует мероприятие, посвященное этой теме с участием научно-производственных предприятий, которые представляют гордость губернии и представляют Саратовскую область в России и за рубежом. Одно из таких ЗАО Биоамид . Кроме того, мы приглашаем к участию в брифинге Министерство промышленности Саратовской области, представителей тех отраслей, в которых химия находит активное применение: медицина, фармакология, экология, сельское хозяйство.
20 мая в 12:00 в пресс-центре издательского дома «Волга-Медиа» состоится брифинг в рамках года периодической таблицы Менделеева.
2019 год объявлен ООН годом Периодической таблицы Д. И. Менделеева.
Роль химии в жизни человека трудно переоценить. В структуре промышленности Саратовской области наибольший удельный вес принадлежит топливно-энергетическому комплексу (45,5 %), машиностроению (19,1 %), химической и нефтехимической (15,6 %), пищевой (9,2 %) промышленности. В преддверии празднования профессионального Дня Химика ( 26 мая) пресс-центр издательского дома «Волга-Медиа» планирует мероприятие, посвященное этой теме с участием научно-производственных предприятий, которые представляют гордость губернии и представляют Саратовскую область в России и за рубежом. Одно из таких — ЗАО «Биоамид».
Кроме того, мы приглашаем к участию в брифинге министерство промышленности Саратовской области и представителей тех отраслей, в которых химия находит активное применение: медицина, фармакология, экология, сельское хозяйство.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.
Вопросы для беседы:
- Комплексная оценка и прогнозирование состояния промышленности Саратовской области на 2019 год;
- Химическая промышленность как одна из точек роста для развития Саратовской области, оценка экспортного потенциала области;
- Предприятия, представляющие химический комплекс Саратовской области;
- Программы содействия предприятиям химической промышленности;
- История создания ЗАО «Биоамид», миссия компании;
- Научно-лабораторные интересы деятельности предприятия;
- Вклад ЗАО «Биоамид» в развитие экспортного потенциала области, сотрудничество с зарубежными заказчиками;
- Фармацевтические разработки предприятия;
- Разработки консервантов для кормов крупного рогатого скота;
- Партнеры и перспективы развития ЗАО «Биоамид».
Трансляция будет доступна 20 мая с 12 часов на YouTube-канале «Транслятор».
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ИСТОЧНИК KP.RU