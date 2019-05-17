Саратовцам расскажут о химии в жизни человека

20 мая в 12:00 в пресс-центре издательского дома «Волга-Медиа» состоится брифинг в рамках года периодической таблицы Менделеева.

2019 год объявлен ООН годом Периодической таблицы Д. И. Менделеева.

Роль химии в жизни человека трудно переоценить. В структуре промышленности Саратовской области наибольший удельный вес принадлежит топливно-энергетическому комплексу (45,5 %), машиностроению (19,1 %), химической и нефтехимической (15,6 %), пищевой (9,2 %) промышленности. В преддверии празднования профессионального Дня Химика ( 26 мая) пресс-центр издательского дома «Волга-Медиа» планирует мероприятие, посвященное этой теме с участием научно-производственных предприятий, которые представляют гордость губернии и представляют Саратовскую область в России и за рубежом. Одно из таких — ЗАО «Биоамид».

Кроме того, мы приглашаем к участию в брифинге министерство промышленности Саратовской области и представителей тех отраслей, в которых химия находит активное применение: медицина, фармакология, экология, сельское хозяйство.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.

Вопросы для беседы:

- Комплексная оценка и прогнозирование состояния промышленности Саратовской области на 2019 год;

- Химическая промышленность как одна из точек роста для развития Саратовской области, оценка экспортного потенциала области;

- Предприятия, представляющие химический комплекс Саратовской области;

- Программы содействия предприятиям химической промышленности;

- История создания ЗАО «Биоамид», миссия компании;

- Научно-лабораторные интересы деятельности предприятия;

- Вклад ЗАО «Биоамид» в развитие экспортного потенциала области, сотрудничество с зарубежными заказчиками;

- Фармацевтические разработки предприятия;

- Разработки консервантов для кормов крупного рогатого скота;

- Партнеры и перспективы развития ЗАО «Биоамид».

Трансляция будет доступна 20 мая с 12 часов на YouTube-канале «Транслятор».

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