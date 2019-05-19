2019-05-19T12:17:53+03:00
Общество

В Энгельсе на улицу выгнали девушку с 15 кошками

Ее выставили из съемной квартиры, не дав времени найти жилье и не вернув деньги
Екатерина Семенова
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Дарья оказалась на улице и пыталась пристроить своих питомцев. Фото соцсетейДарья оказалась на улице и пыталась пристроить своих питомцев. Фото соцсетей
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В Энгельсе Саратовской области молодую девушку из квартиры на улицу.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, 26-летняя Дарья оказалась на улице не только со своими вещами, но и с домашними питомцами, которые, предположительно, стали причиной выселения.

У девушки, кроме 15 кошек, живут другие животные, вплоть до экзотических: среди них грач, попугаи, черепахи, мадагаскарские тараканы.

При этом сообщается, что Дарья заплатила за съемную квартиру 9 тыс. рублей, еще 5 отдала риэлтору. Однако она успела прожить лишь два дня, после этого соседи написали коллективную жалобу в полицию. После выселения девушке вернули только 2 тыс. рублей от риэлтора, при этом не дав времени найти новое пристанище.

- Да, рассуждать тут можно до бесконечности, животные и так далее. Но мы все люди и надо поступать по-человечески, ей должны были дать время найти жилье, — уверена автор поста в соцсети Ангелина Смирнова. — Соседи и жители этого огромного 15-подъездного дома ходили мимо, а некоторые пытались забрать вещи.

Вещи девушки просто выкинули из квартиры. Фото соцсетей

Вещи девушки просто выкинули из квартиры. Фото соцсетей

Одну ночь Дарья провела на улице, пытаясь как-то пристроить своих питомцев — продавая или отдавая в добрые руки.

При помощи нескольких неравнодушных граждан девушку удалось спасти от бомжевания. Было найдено жилье, организована перевозка.

Вещи девушки просто выкинули из квартиры. Фото соцсетей

Вещи девушки просто выкинули из квартиры. Фото соцсетей

- Люди превратились в бездушных монстров, выкидывающих собак, кошек, людей на улицу. Улицу ждал очередной бомж в виде молодой девчонки, у которой вся жизнь впереди. Мне хочется, чтоб люди задумались, самое страшное это бездушие, ведь когда вам понадобится помощь, все также мимо пройдут. От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь, — призвала к человечности Ангелина Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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