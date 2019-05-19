В Энгельсе на улицу выгнали девушку с 15 кошками

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-19T12:17:53+03:00

Ее выставили из съемной квартиры, не дав времени найти жилье и не вернув деньги

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В Энгельсе Саратовской области молодую девушку из квартиры на улицу.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, 26-летняя Дарья оказалась на улице не только со своими вещами, но и с домашними питомцами, которые, предположительно, стали причиной выселения.

У девушки, кроме 15 кошек, живут другие животные, вплоть до экзотических: среди них грач, попугаи, черепахи, мадагаскарские тараканы.

При этом сообщается, что Дарья заплатила за съемную квартиру 9 тыс. рублей, еще 5 отдала риэлтору. Однако она успела прожить лишь два дня, после этого соседи написали коллективную жалобу в полицию. После выселения девушке вернули только 2 тыс. рублей от риэлтора, при этом не дав времени найти новое пристанище.

- Да, рассуждать тут можно до бесконечности, животные и так далее. Но мы все люди и надо поступать по-человечески, ей должны были дать время найти жилье, — уверена автор поста в соцсети Ангелина Смирнова. — Соседи и жители этого огромного 15-подъездного дома ходили мимо, а некоторые пытались забрать вещи.

Вещи девушки просто выкинули из квартиры. Фото соцсетей

Одну ночь Дарья провела на улице, пытаясь как-то пристроить своих питомцев — продавая или отдавая в добрые руки.

При помощи нескольких неравнодушных граждан девушку удалось спасти от бомжевания. Было найдено жилье, организована перевозка.

Вещи девушки просто выкинули из квартиры. Фото соцсетей

- Люди превратились в бездушных монстров, выкидывающих собак, кошек, людей на улицу. Улицу ждал очередной бомж в виде молодой девчонки, у которой вся жизнь впереди. Мне хочется, чтоб люди задумались, самое страшное это бездушие, ведь когда вам понадобится помощь, все также мимо пройдут. От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь, — призвала к человечности Ангелина Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU