2019-05-14T13:24:33+03:00
Звезды

Известные актеры и блогеры пройдут испытание в шоу «Дело было вечером»

Программу проведет Михаил Шац
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

25 мая в 00:00 телеведущий Михаил Шац пригласит известных актеров, блогеров и музыкантов пройти испытание развлекательным шоу СТС «Дело было вечером».

В новой программе встретятся две команды звезд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Играть в домашние игры и бороться за максимальный приз в 500 тыс. рублей предстоит Елене Летучей, Сергею Светлакову, Александру Незлобину, Пелагее, Анне Седоковой, Юлии Топольницкой, Роману Курцыну, Антону Лирнику, Роману Юнусову, Никите Ефремову, Марии Иваковой, Ольге Шелест, Екатерине Гусевой, Анне Цукановой-Котт, Денису Кляверу, Юлии Ковальчук, Лизе Арзамасовой, Александру Рогову и другим звездным гостям.

.

.

Угадать песню в исполнении компьютера, собрать «звезду» из кубиков, стать таксистом, узнать сериал по набору эмодзи, объяснить слово с завязанными руками, спеть хит с помощью одного звука — эти и другие испытания ожидают героев каждого выпуска.

За музыкальное сопровождение развлекательного шоу отвечает группа JUKEBOX TRIO — участники многочисленных музыкальных фестивалей и телешоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актер Андрей Мерзликин: «Войну я изучал по сквозным ранениям деда»
Артист рассказал, как ради съемок в кино вломился на чужую дачу, почему после съемок в «Бумере» его не приглашали в кино, а также о своем дедушке, портрет которого он нес в «Бессмертном полку» Екатеринбурга.
Новости 24
В Саратовской области будут судить сбившего полицейского пьяного водителя
В Саратове встали трамваи №3
Стали известны доходы ректоров саратовских вузов
Из-за аварии на улице Хомяковой в Заводском районе отключили воду
Более 20% населения Саратовской области имеют доход до 10 тыс. рублей
Режиссеры предпочли Каннский фестиваль «Саратовским страданиям»
Саратовцы смогут задать вопрос начальнику областной Госавтоинспекции
В Вольском районе поймали пенсионера-браконьера
Саратовская детская больница получит денежный сертификат от банка ВТБ
В Энгельсе продавщица неоднократно продавала подросткам алкоголь
Стало известно, кто будет ремонтировать дороги Саратова
Бизнесмен из Саратова отсудил у «Т Плюс» более 2 млн рублей
На «Саратовские страдания» приедет меньше иностранцев
Прокуратура и полиция Саратова организовали проверку из-за выпавшего из окна малыша
В Госдуме обсудят законопроект об ужесточении ответственности за пьяное вождение
Агрофирма из Балакова задолжала работникам 4 млн рублей
Саратовец не смог обжаловать свой срок за новогоднее убийство
В яму на саратовской дороге установили матерный плакат
Следователь из Красного Кута написала ложный протокол и попала на скамью подсудимых
Очевидцы: За гаражами у «Рубина» лежит мужчина с раненой головой
«Коктейль Молотова» для саратовского правительства: Ущерб составил 30 тыс. рублей