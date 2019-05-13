Известные актеры и блогеры пройдут испытание в шоу «Дело было вечером»

25 мая в 00:00 телеведущий Михаил Шац пригласит известных актеров, блогеров и музыкантов пройти испытание развлекательным шоу СТС «Дело было вечером».

В новой программе встретятся две команды звезд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Играть в домашние игры и бороться за максимальный приз в 500 тыс. рублей предстоит Елене Летучей, Сергею Светлакову, Александру Незлобину, Пелагее, Анне Седоковой, Юлии Топольницкой, Роману Курцыну, Антону Лирнику, Роману Юнусову, Никите Ефремову, Марии Иваковой, Ольге Шелест, Екатерине Гусевой, Анне Цукановой-Котт, Денису Кляверу, Юлии Ковальчук, Лизе Арзамасовой, Александру Рогову и другим звездным гостям.

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Угадать песню в исполнении компьютера, собрать «звезду» из кубиков, стать таксистом, узнать сериал по набору эмодзи, объяснить слово с завязанными руками, спеть хит с помощью одного звука — эти и другие испытания ожидают героев каждого выпуска.

За музыкальное сопровождение развлекательного шоу отвечает группа JUKEBOX TRIO — участники многочисленных музыкальных фестивалей и телешоу.