2019-05-13T10:33:12+03:00
Происшествия

Под Саратовом живодеры закопали живьем щенков с расчлененной матерью (18+)

Собаку перед этим частично съели [фото, видео 18+]
Екатерина Семенова
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Фотография из инстаграм-канала zoopravoФотография из инстаграм-канала zoopravo
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В Красном Куте Саратовской области произошло зверское убийство собак.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Зооправе», ЧП случилось в ночь на 12 мая.

Местные жители обратились к руководителю зоозащитной организации Анастасии Федюниной. Они рассказали, что кормящую собаку убили, расчленили и съели. Останки животного вместе с живыми щенками закопали.

В итоге из шести щенков удалось спасти двоих.

В Саратовской области зверски убили собаку с щенками 2.

- На месте работала оперативная группа. Самое ужасное: останки собаки (голова, шкура, кишки) и четыре мертвых щенка лежат у заявителя дома в морозилке... Так как полиции некуда их было деть, а вещественные доказательства надо сохранить. Пока консультируем. Если возьмем дело, поддержите? — написали в инстаграм-сообществе Zoopravo.

Под постом большое количество комментариев. В основном люди негодуют и требуют расправы над живодерами.

В Саратовской области зверски убили собаку с щенками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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