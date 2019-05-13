Под Саратовом живодеры закопали живьем щенков с расчлененной матерью (18+)
В Красном Куте Саратовской области произошло зверское убийство собак.
Как сообщили «КП-Саратов» в «Зооправе», ЧП случилось в ночь на 12 мая.
Местные жители обратились к руководителю зоозащитной организации Анастасии Федюниной. Они рассказали, что кормящую собаку убили, расчленили и съели. Останки животного вместе с живыми щенками закопали.
В итоге из шести щенков удалось спасти двоих.
В Саратовской области зверски убили собаку с щенками 2.
- На месте работала оперативная группа. Самое ужасное: останки собаки (голова, шкура, кишки) и четыре мертвых щенка лежат у заявителя дома в морозилке... Так как полиции некуда их было деть, а вещественные доказательства надо сохранить. Пока консультируем. Если возьмем дело, поддержите? — написали в инстаграм-сообществе Zoopravo.
Под постом большое количество комментариев. В основном люди негодуют и требуют расправы над живодерами.
В Саратовской области зверски убили собаку с щенками.
ИСТОЧНИК KP.RU