2019-05-10T15:40:31+03:00
Звезды

Выбираем самых красивых офисных сотрудниц Саратова!

Архитектор, инженер, маркетолог и еще более 20 девушек из компаний Саратова, которые будут участвовать в кастинге 10-го юбилейного сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2019»
Поделиться:
Победительницы в номинациях конкурса «Мисс Офис – 2018»Победительницы в номинациях конкурса «Мисс Офис – 2018»
Изменить размер текста:

18 мая в Саратове состоится открытый кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2019». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Информационный партнер — газета «Комсомольская правда. Саратов» — предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 1 мая и прошел прекастинг. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов станет победителем по версии читателей «Комсомольской правды» и получит приятный приз от редакции издания. 18 мая в Саратове во время кастинга, который стартует в 14:00 в ТЦ «Оранжевый» (площадь Орджоникидзе, 1) будет объявлено имя победителя.

Победительницы кастинга получат возможность представить Саратов на финале конкурса и выиграть 2 млн рублей в качестве главного приза (После налогообложения. Налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус». Также ее ждут многочисленные интервью с топовыми СМИ, интересные фотосессии и мероприятия.

Помимо главного приза, в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы!

Место проведения кастинга в Саратове: ТЦ «Оранжевый», площадь Орджоникидзе, 1, 18 мая, начало в 14:00.

Отправь заявку прямо сейчас — www.missoffice.ru/anketa.php

Учредитель и генеральный спонсор конкурса — компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.ru

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice_official/

www.facebook.com/missoffice/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На трассе под Калининском погибли водитель и пассажир иномарки
Сельхозярмарки на Театральной площади не будет
В сентябре начнется снос бараков в Елшанке
Жители бараков на Елшанской просят Володина помочь с появлением сетевых магазинов
Под Саратовом задержан очередной браконьер в сетями и карасями
В Елшанке расселят еще один барак
Молодая семья из Вольска: Наш город хорошеет на глазах
Численность безработных в Саратовской области превысила 12 тыс. человек
В Лысых Горах мотоциклист сбил пенсионерку и скрылся
У сельчанина в Марксовском районе изъято 97 карасей
Панков: В Вольске Володин поставил ряд вопросов в интересах жителей
В районе Еврейского кладбища в Саратове отключили воду
На трассе под Саратовом мотоциклист протаранил Chevrolet
Дом для молодых врачей в Вольске должны достроить к 1 ноября
В перевернувшейся в центре Саратова «Ниве» пострадал младенец
Володин заметил засохшие деревья в горпарке Вольска
В Турковском районе лихач погиб в перевернувшемся авто
Володин потребовал не затягивать строительство дома для молодых врачей в Вольске
За несколько минут до пожара на Чайковского хозяин квартиры одолжил у соседей спички
Молодым врачам Саратовской области пообещали поднять зарплату до 23 тыс. рублей
Володин предложил заняться благоустройством территории бывшего вольского роддома
Вольский музей краеведения могут реконструировать в следующем году
Вячеслав Володин обсудит сохранение краеведческого музея в Вольске
В Саратове ожидается гроза
На Театральной площади Саратова прогремел салют