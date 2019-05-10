Выбираем самых красивых офисных сотрудниц Саратова!

18 мая в Саратове состоится открытый кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2019». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Информационный партнер — газета «Комсомольская правда. Саратов» — предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 1 мая и прошел прекастинг. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов станет победителем по версии читателей «Комсомольской правды» и получит приятный приз от редакции издания. 18 мая в Саратове во время кастинга, который стартует в 14:00 в ТЦ «Оранжевый» (площадь Орджоникидзе, 1) будет объявлено имя победителя.

Победительницы кастинга получат возможность представить Саратов на финале конкурса и выиграть 2 млн рублей в качестве главного приза (После налогообложения. Налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус». Также ее ждут многочисленные интервью с топовыми СМИ, интересные фотосессии и мероприятия.

Помимо главного приза, в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы!

Место проведения кастинга в Саратове: ТЦ «Оранжевый», площадь Орджоникидзе, 1, 18 мая, начало в 14:00.

Отправь заявку прямо сейчас — www.missoffice.ru/anketa.php

Учредитель и генеральный спонсор конкурса — компания «Комус».

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