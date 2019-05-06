Панков выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Он призвал провести объективное расследование
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов».
- Ужасная трагедия произошла в Шереметьево, погибли люди. Искренние соболезнования пострадавшим, родным и близким погибших. Сам летаю несколько раз в неделю в регион, и, может быть, тем же самым бортом приходилось летать. Считаю, те, кто допускает информационные спекуляции на трагическом инциденте, в первую очередь, причиняет боль пострадавшим и их родным. Уверен, что объективное расследование выявит причины, будут приняты все меры для предотвращения подобных событий в будущем, — написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU