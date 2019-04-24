2019-04-24T17:12:03+03:00
Общество

«Саратовские авиалинии» пообещали оставить один самолет для ветеранов САЗа

Уже несколько летавших ранее машин пошли под ковш экскаватора
Дарья ВостриковаАлександр Уриевский
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Разрушенный экскаватором ЯК-42 еще в 2016 году летал в МосквуРазрушенный экскаватором ЯК-42 еще в 2016 году летал в МосквуФото: Иван ВИСЛОВ
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«Саратовские» авиалинии подождут заключения договора о передаче одного самолета Як-42 в музей на Соколовой горе. Об этом в разговоре с «КП-Саратов» сообщил ветерана Саратовского авиазавода Александр Бернадский.

Ранее он обратился к владельцу авиакомпании Аркадию Евстафьеву с просьбой сохранить один из Яков, которые собирали на несуществующем ныне САЗе, и передать его ветеранам для установки в качестве памятника.

Накануне СМИ облетели видеокадры разрушения экскаватором одного из оставшихся Як-42 на территории аэропорта «Центральный».

- По моей просьбе гендиректору «Саратовских авиалиний» Игорю Натыкану позвонил депутат Госдумы Евгений Примаков. Ему подтвердили, что один самолет оставляют нам. Говорят - найдите 1,2 млн рублей, договор заключайте, платите и забирайте, — рассказал Бернадский.

Евгений Примаков рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что такой разговор был и один самолет для дальнейшего выкупа руководство «Саратовских авиалиний» пообещала сохранить.

- Понимаю, что это их право, когда они ломают старые самолеты на металлолом, это их собственность. Но попросил пойти навстречу обращениям ветеранов САЗа и оставить один для дальнейшего выкупа. Гендиректор пообещал, сказал, что оставили один, и он будет ждать. Вот только, сколько он будет ждать, не знаю, честно говоря, - пояснил Евгений Примаков.

Крушат самолет.

О дальнейших планируемых действиях рассказал Александр Бернадский.

- Вчера я позвонил депутату облдумы Алевтине Лосиной, у нее самой родственники работали на САЗе. Ведь со мной директор музей трудовой и боевой славы Борис Шинчук общаться не захотел, «ему до лампочки», да и с быдлом он общаться не будет же. Вот с Лосиной он поговорил. Договорились так: есть фонд «Звезда», который собирал деньги и на музей трудовой славы и на парк-музей «Россия – моя история». Фонд заключит договор о передаче самолета с «Саратовскими авиалиниями», у них есть счет для сбора средств, Лосина поможет в распространении информации об этом в СМИ, — рассказал «Комсомолке» Бернадский.

По его словам, авиакомпания готова за 1,2 млн рублей продать планер – самолет без двигателей, электронной начинки, но с целым корпусом, фюзеляжем, иллюминаторами.

Но озвученной суммой при получении самолета не обойдется.

- С передачей самолета вообще масса сопутствующих проблем – его же надо разобрать, провести потом все части по узким закоулкам в городе и собрать обратно в парке на Соколовой горе. Поэтому при заключении договора должны быть представители завода «Сокол», инженеры, которые самолетами занимаются. На контакт с ними фонд «Звезда» пока не выходит, — подчеркнул собеседник «КП-Саратов».

Александр Бернадский отметил, что после подключения Евгения Примакова «все сразу забегали». Чтобы сдвинуть дело в Саратове, обязательно нужен депутат Госдумы, считает ветеран САЗа.

Вопрос сбора денег как он считает, вполне решаемый. Уже сейчас депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков заявили о желании вложить личные средства в выкуп самолета у «Саратовских авиалиний». По словам ветерана, есть и другие желающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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