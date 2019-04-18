Проситься к Табакову Машков пришел с банкой кислоты в руках

Сегодня, 18 апреля, в театре драмы имени Слонова в Саратове прошла пресс-конференция с участием худрука Театра и Школы Олега Табакова, народного артиста России Владимира Машкова.

По просьбе журналистов он рассказал, как познакомился с мэтром. Оказывается, существует много историй на этот счет, и Машков иронично поинтересовался, какая из них присутствующим нравится больше.

Владимир Машков поступал к Олегу Табакову, проучившись в Новосибирске, а потом в школе-студии МХАТ.

- То, что Олег Табаков пришел в школу-студию МХАТ это было большое счастье, ведь все хотели поступать именно сюда, — поделился Машков.

Он работал помощником художника, когда после второго курса Олег Табаков его заметил. Потом из книг Машков узнал, что в ту встречу мэтр уже нашел ему место.

Как-то он нес в МХАТ реквизит — банку кислоты с наклейкой черепа с костями. По пути Машков встретил Олега Табакова, поздоровался и сказал, что хочет поступать к нему. На что тот ответил, что возьмет, но нужно доказать свою трудоспособность.

Молодому актеру хотелось доказать, что он должен работать у мэтра. Он добавил, что Олег Табаков никогда не давал авансов, всегда настраивал на работу и история доказывает, что никакие уговоры и подкупы не могли сработать — он лично отвечал за каждого.

После того, как Владимир Машков прошел конкурс, на котором он считает, что ему повезло, «видимо был убедителен», началась большая жизнь и «разнообразные события».

Владимир МашковФото: Дарья Вострикова

Напомним, 19 апреля в Саратове в рамках «Уроков Табакова» покажут спектакль «Матросская Тишина» с участием Владимира Машкова. Это первый гастрольный показ спектакля. Ранее «Матросскую тишину» можно было увидеть только в Москве, на сцене Театра Табакова.

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