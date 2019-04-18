В Саратове пройдет отбор в школу Олега Табакова

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-18T14:49:50+03:00

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С 20 по 21 апреля в Саратове состоится всероссийский отборочный тур в Школу Олега Табакова.

Выбирать новые таланты будет худрук Театра и народный артист РФ Владимир Машков, заместитель художественного руководителя по творческой деятельности Павел Брюн, заслуженные артисты РФ Александр Марин и Сергей Беляев.

Попасть в колледж могут те девятиклассники, которые пройдут испытание. Удивительно то, что сами сотрудники заведения колесят по стране, чтобы искать таланты, а не наоборот.

По словам Павла Брюна, эта работа научила его тому, что не надо обобщать.

- По мере удаления от Москвы уровень зрелости людей возрастает, Если в Туле мы видели 15-16-летних ребят, то в Кузбассе 15-16 летних мужчин и женщин, а во Владивостоке люди вообще ориентируются больше на восточную культуру. За время обучения мы делаем из них не натасканных кукол, а принципиальных людей. Может, они вообще поймут, что хотят заняться чем-то другим, - сказал он.

Александр Марин добавил, что проблема в образовании, преподавании русского языка и литературы. По его словам, дети часто растут в сериальной культуре, а они, чаще всего, низкого качества, и именно на этих примерах они строят свое представление о жизни.

Владимир Машков добавил, что поиск талантов это непростое дело. Иногда дети идут на экзамен и только в это время понимают, что они там должны быть. В общем большинстве ребята не готовы к творческой жизни, у них нетренированное тело, плохая речь, слабая начитанность. Не так много молодых парней, возможно из-за того что они боятся или не хотят идти, ведь сейчас можно показать себя и в социальных сетях.

Художественный руководитель школы Олега Табакова заметил, что в этой профессии «ноль гарантий», ведь все зависит не только от педагогов, но и воли, способностей абитуриента обучаться, мгновенно впитывать и иметь выраженное самосознание.

ИСТОЧНИК KP.RU