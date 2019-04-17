«ФосАгро» провела в образовательном центре «Сириус» фестиваль «ФосАгро-классов» под эгидой года Периодической таблицы Менделеева

В начале апреля в Сочи прошел фестиваль «ФосАгро классов», уже шестой по счету. Стало доброй традицией собирать вместе полторы сотни новобранцев-учеников химических классов, Ребята должны осознать, они не просто из команды профильных классов, они уже семья «ФосАгро».

Смену принял

Что же такое семья «ФосАгро»? На открытии фестиваля заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков рассказал о том, как пришла идея создавать подобные профильные классы: «Решение приснилось, как таблица Менделееву!», - пошутил один из авторов идеи. Шутка, конечно, да только отчасти. Руководители компании шесть лет назад едва ли не ночами думали, как поднять престиж инженерных профессий, столь востребованных в компании, которая является одним из крупнейших в России производителей удобрений. Бессонные ночи принесли свои результаты – сегодня все больше ребят видят себя технарями. Компания «ФосАгро» выстраивает систему подготовки кадров «Школа – колледж – вуз». Выпускники школ и колледжей получают возможность продолжить образование в ведущих вузах страны (Санкт-Петербургский Горный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет, Мурманский арктический государственный университет, Череповецкий государственный университет, Казанский государственный университет и другие). «ФосАгро-классы» - один из элементов «фосагровской» таблицы будущего кадрового благополучия. Честное слово, Дмитрий Иванович Мендеелев точно оценил бы работу современных химиков.

Разумеется, есть вопросы и у скептиков: а что если не все дети свяжут свою жизнь с «ФосАгро»? В компании готовы и к такому повороту. Сиродж Лоиков объяснил философию проекта: «Главная задача вырастить достойное поколение образованных, духовноразвитых молодых людей, граждан нашей страны. И мы не будем делить её на принадлежность к разным компаниям. Мы рады принять участие в таком глобальном деле, как развитие и образование нового поколения сильной России».

Созвездие умниц и умников

Теперь нужно рассказать о месте, в котором на этот раз собрали ребят из «ФосАгро-классов». Образовательный центр «Сириус» в олимпийском Сочи растит спортивных, образованных и творческих молодых людей. Эта цель, как брат-близнец, схожа с философией компании «ФосАгро», которая помимо профессиональной своей смены воспитывает ещё и десятки тысяч мальчишек и девчонок под девизом «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность». Единый вектор сотрудничества подчеркивает и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Он отметил, что уровень фестиваля растёт. От лица всей компании он поблагодарил Елену Шмелеву, руководителя фонда «Талант и успех», за поддержку инициатив в области образования и профориентации.

- Учащиеся «ФосАгро-классов» хорошо знакомы с образовательными программами «Сириуса», наши преподаватели активно обсуждают педагогические методики со своими коллегами из образовательного центра, повышают здесь квалификацию. В свою очередь эксперты «ФосАгро» проводят для учеников «Сириуса» занятия по специальности, открытые лекции. Уверен, что наше сотрудничество с фондом «Талант и успех» даст колоссальный эффект, и мы достигнем главной цели проекта «ФосАгро-классы» - вырастить поколение образованных, здоровых и духовно богатых людей, любящих свою страну, — подчеркнул Андрей Гурьев.

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Большая перемена

В образовательном центре «Сириус» трудно пройти по коридору, не попав в водоворот химического квеста или сосредоточенной группы ботаников (в лучшем понимании этого слова), которые как бесценный сосуд несут в руках какие-то банки, склянки с цветами суккулентами, которые же сами и высадили в космического вида грунт. Или вот, бегут с горящими глазами роботостроители. В одной из лабораторий целый арсенал 3D-принтеров. Можно даже самокат смастерить на этом устройстве. Педагоги везде вместе с воспитанниками.

И непонятно, кому в «Сириусе» интереснее. В одной из групп слышу мелодию из фильма «Большая перемена». Рингтон телефона одного из кураторов.

- Дети до поступления в «ФосАгро-класс» и во время участия в проекте просто меняются на глазах. Становятся более серьезными, собранными, ставят себе цели. И фестиваль даёт им мощнейший импульс к дальнейшему развитию — рассказала Ирина Белова из Кировска.

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Обучение в профильном химическом классе и поездки на подобные фестивали — это огромный стимул и подготовка к большой перемене в жизни. Кстати, в жизни балаковских ребят из ФосАгро-класса 25 школы, большие перемены уже происходят. На открытии фестиваля нашим землякам Даше Перцевой, Илье Волокитину и Алексею Ерышову вручили дипломы и подарки за призовое место в зимнем конкурсе экологических проектов «Сириуса». Молодые люди признались, что собираются поступать в вуз с сильной «химической» направленностью либо в Казани, либо в Санкт Петербурге. Поэтому выбрали обучение в «ФосАгро-классе». Даша Перцева, к примеру, уже ставит эксперименты в области «Зеленой химии», и кто знает, возможно это первый шаг на пути к знаменитой премии «ФосАгро» и ЮНЕСКО за достижения в области «Зеленой химии для жизни».

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Владислав Мартюшев — куратор проекта «ФосАгро–класс» выпускник первого профильного класса компании:

«Сегодня я уже студент 4 курса института, учусь по целевому направлению от «ФосАгро», на череповецком предприятии прохожу практику. Закончу вуз, приду в компанию инженером-теплотехником. Фестиваль «ФосАгро-классов» в моей жизни занимает особенное место. Я стал его куратором. Я по-хорошему завидую сейчас этим ребятам. Знаю, ещё месяц они будут ходить с улыбкой до ушей. И стимул для учёбы получили колоссальный. Но фестиваль — это не перманентное ощущение праздника. 140 участников проекта вместе с наставниками в лабораториях и творческих студиях «Сириуса» станут для начала инженерами своих собственных характеров и мировоззрения. Предстоит большая работа».

Анна Додонова, доцент, кандидат химических наук химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева:

«Я приехала в «Сириус» специально, чтобы встретится с ребятами «ФосАгро-классов» и прочесть им лекцию о зелёной химии для жизни. Наша задача сегодня вырастить новое поколение людей с абсолютно новым мышлением в отношении сохранения экологии. Замечательно, что компания «ФосАгро» начинает это воспитание уже даже не со школы, а с детского сада. Этим людям жить после нас, им сохранять экологию и быть приверженцами идеалов «ФосАгро», делать экологически чистые удобрения, да и просто относиться к земле с великим уважением. Почему у нас сегодня так туго реализуется закон об утилизации и сортировке твердых бытовых отходов? Потому что не выросло поколение, которое мыслит категориями разумного потребления. Наша задача воспитать такое поколение».

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Сотрудничество продолжается

В начале этого года специалисты «ФосАгро» и учёные входящего в «ФосАгро» отраслевого института АО «НИУИФ имени профессора Я.В. Самойлова», в рамках волонтёрского проекта – «Уроки настоящего», подготовили большую развивающую программу «От руды до еды. Эффективное питание растений», посвященную минеральным удобрениям, их производству, оценке эффективности. Заместитель руководителя образовательного фонда «Талант и успех», руководитель Центра образовательных программ Алексей Турчин назвал январский опыт совместной работы с химиками эффективным.

- Наша цель — поддерживать связь с талантливыми ребятами и после их отъезда из центра «Сириус». Необходимо дать им возможность оставаться в курсе новых разработок в научной сфере, современных лидерах промышленности. Отмечу что один из самых ярких треков этого проекта был разработан и представлен специалистами «ФосАгро», — сообщил Алексей Турчин. Он отметил важность работы «ФосАгро» с молодёжью.

- Замечательно, что ребята находятся так близко к реальному сектору экономики. Во время работы фестиваля было видно, что многие из молодых людей уже сделали выбор своей будущей профессии». Сотрудничество выходит на новый уровень. В сентябре «ФосАгро» представит новую 120-часовую образовательную программу по направлениям «Химическая технология неорганических веществ», «Агрономия» и «Агрохимия». Она рассчитана на талантливых студентов страны, — сказал он.