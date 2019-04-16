В Саратове установят новый памятник юнгам северного флота

В саду «Липки» в Саратове в середине апреля изуродовали памятник погибшим военным морякам. Точнее – композицию в память о погибших юнгах Северного флота, которых из Саратовской области в годы Великой Отечественной войны было призвано на службу почти три сотни. В живых после войны осталось менее половины.

С постамента неизвестные вандалы оторвали и унесли бескозырку. Позднее появилась информация, что ее фрагменты нашли разбросанными по парку. Кому и зачем это понадобилось — вопрос к правоохранителям. Сохранность памятников и экспонатов под открытым небом в Саратове для некоторых горожан, по-видимому, пустое слово.

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» Михаил Панкратов, руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун», на месте нынешнего памятного камня должна появиться ростовая скульптура юнги соловецкой школы.

- У нас есть эскиз и смета, можем их показать, есть согласие властей. Мы хотели к следующему году, к 9 мая, памятник изготовить и открыть, — поделился с «Комсомолкой» Панкратов.

Макет уже разработан, над ним трудился тандем скульптура Василия Кузьмина и архитектора-дизайнера Анны Владимировой, которые ранее создали такие памятники как «Пограничникам всех поколений» на Соколовой горе и «Брандмейстер города» возле здания ГУ МЧС.

Это будет бронзовая фигура юнги, стоящего возле символического штурвала с биноклем в руках. Высота композиции вместе с небольшим бронзовым постаментом в виде носа корабля — 1,9 м. Стоимость изготовления самой скульптуры в ценах марта 2019 года — 2,9 млн рублей.

Макет скульптуры юнги

Общая смета расходов на реконструкцию памятника юнгам в «Липках» — 5 млн 20 тыс. рублей.

Морские пехотинцы заручились согласием властей на реконструкцию — глава администрации Саратова Михаил Исаев еще в октябре 2018 года подписал постановление №2337 об установке памятника «Юнге северного флота». Контроль за процессом возложен на заместителя мэра по градостроительству и архитектуре. Правда, установку и благоустройство рекомендовано выполнить «Тайфуну» за счет собственных средств.

Организация «Тайфун» объявила о начале сбора денег на изготовление и установку памятника.

Общий вид памятника в "Липках"

- Это будет памятник мальчишкам, которые в 14-16 лет добровольцами шли в школу юнг и через год отправлялись на фронт. В Саратове в 1942-44 годах был один из пунктов набора, он размещался в здании на Волжской, 32, рядом с «Липками». Из 300 отправленных в школу на Соловках саратовских мальчишек с фронта вернулись только 137, большая часть воспитанников погибла в боях. Сегодня в Саратовской области осталось только шесть человек, юнг северного флота. Двое из них – уже лежачие больные. Мы хотим, пока эти ветераны живы, поставить в их честь памятник, — рассказал «Комсомолке» Михаил Панкратов.

В России известны, по крайней мере, четыре памятника юнгам соловецкой школы: два в Москве, один в Архангельске и еще один на Соловках.

Реквизиты для перевода средств на постройку памятника в Саратове — ниже: