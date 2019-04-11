2019-04-11T18:18:44+03:00
Общество

Шинчук назвал любимые объекты вандалов в Музее боевой славы Саратова

Посетители почти ежедневно ломают детали вертолета, тракторов и автомобилей
Александр Уриевский
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Председатель Саратовской областной общественной палаты и директор Музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук рассказал перед встречей председателя ГД Вячеслава Володина с краеведами, музейными работниками, архитекторами в Саратовском художественном музее им. А.Н. Радищева о том, что парк на Соколовой горе одно из самых любимых мест отдыха горожан.

По его словам, в самый «мертвый» для музеев месяц его посетило 47 тыс. человек.

Но за это администрации приходится расплачиваться почти ежедневным ремонтом экспонатов. Только у вертолета едва не через день приходится восстанавливать стекла — их выдавливают, чтобы посадить ребенка для фотографии. Часто ломают и откручивают детали у автомобилей и тракторов, а также разбивают пластиковые информационные таблички перед ними. Часто это делают подростки, просто «для выхода энергии».

Всего восемь бизнесменов в городе согласились поддержать музей, взять шефство над конкретными объектами музея и за свои личные деньги ремонтировать, красить, поддерживать достойный вид.

По словам Шинчука, лично он взял кураторство над «Катюшей», после того как прочитал о трагической судьбе изобретателя машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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