Саратовцам расскажут, как попасть в «Бессмертный полк»

15 апреля в 10:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг, посвященный организационным вопросам для всех желающих принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк».

Акция «Бессмертный полк» становится особой традицией для жителей Саратова и Саратовской области. С каждым годом количество участников и география мероприятия только увеличивается.

Самым активным образом жители Саратовской области начали подготовку к этому событию. Для участия в торжественном прохождении в составе участников акции «Бессмертный полк» необходимо подготовить фото своего родственника-участника Великой Отечественной войны, Героя, подвиг которого оставил след в вашей душе, вызвал чувство гордости за наших защитников, отстоявших свободу и независимость страны, ценой своей жизни, спасший жизни многих грядущих поколений.

Где и как можно изготовить штендер с фотографией, в какое время и откуда начнется шествие — эти и другие вопросы будут освещены на брифинге с участием организаторов шествия.

В брифинге планируют принять участие:

- Алексей Янклович, Герой Российской Федерации, руководитель Саратовского регионального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк», руководитель Саратовского регионального отделения Общероссийской Общественной Организации «Российская Ассоциация Героев»;

- Борис Шинчук, председатель Общественной палаты Саратовской области;

- Сергей Авезниязов, председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», председатель Саратовской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»;

- Андрей Малышев, председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников Государственной Границы «Часовые Родины»;

- Юлия Пастухова, руководитель Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221

Трансляция будет доступна 15 апреля в 10:00 по ссылке: https://youtu.be/uVOdNV-iJro