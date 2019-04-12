Профессионалы радио дали 10 советов читателям «КП-Саратов» для уверенности в себе

На фоне растущего количества радиостанций, Youtube-каналов, блогов и, как следствие, количества радиоведущих, телеведущих, блогеров редакция «КП-Саратов» попросила профессионалов из этой сферы дать по пять советов людям, которые хотят уверенно и легко выражать свои мысли. Дмитрий Гордеев – радиоведущий, продюсер, креативный директор Федеральной Школы Радио из Москвы, которая готовит кадры для радиостанций Саратова и еще 85 городов РФ и СНГ. Александр Желавский – шоумен, музыкант, программный директор саратовского филиала группы компаний «Выбери радио».

Дмитрий Гордеев и Алексей Желаевский

Александр Желавский:

1. Читай! Я не знаю ни одного человека с выдающимися ораторскими способностями, который бы в своей жизни, как тот персонаж миниатюры из КВН, прочитал три книги – Букварь, вторую и синюю. Чтение хорошей художественной литературы обогащает словарный запас и формирует индивидуальный речевой стиль.

2. Слушай! Слушай, как говорят классные ораторы. Мой кумир - Отар Кушанашвили, но есть множество известных людей, с которых можно брать пример. У мастеров жанра можно смело перенимать их отдельные «фишки» и речевые обороты. Ваши друзья, знакомые и другие слушатели вряд ли поймут, откуда они появились в вашей речи, и будут считать, что это вы придумали сами. Мэтрам все равно, а вас начнут слушать внимательнее.

3. Интересуйся! «Интересный человек – это всегда человек интересующийся». Не помню, кто это сформулировал, но согласен полностью. В мире каждый день происходит множество всего удивительного - космические корабли бороздят просторы Большого театра, люди меняют пол, чтобы раньше выйти на пенсию, коты становятся мэрами американских городов… Эти истории можно использовать в эфире или же просто в общении с другими людьми. Внимание реальных или виртуальных собеседников вам гарантировано.

4. Говори! Есть очень простой способ поставить голос, не обращаясь к специалистам и преподавателям. Заключается он в том, чтобы постоянно работать голосом – читать вслух, много разговаривать с людьми, выступать публично (даже если вся ваша аудитория – это сидящие на вашей кухне друзья). Через какое-то время постоянной практики вы заметите, что голос стал звучать основательнее, в его звучании появились интересные оттенки, а вы научились им «играть» - делать его громче или тише, выше или ниже…

5. Общайся! С самыми разными людьми – друзьями, коллегами, таксистами, продавцами. Свои речевые способности надо тренировать и поддерживать в тонусе постоянно. И это как раз тот случай, когда «на кошках» точно не получится.

Дмитрий Гордеев:

1. Будьте искренними! Говорите в эфире, на Youtube-канале, во время публичного выступления о том, что вам интересно и в чем вы разбираетесь. Искренность и естественность – это залог успеха. При подборе радиоведущих я ориентируюсь в первую очередь на харизму и внутренний огонь. Ошибайтесь, картавьте, шепелявьте, но говорите от души.

2. Шутите! Смейтесь, улыбайтесь, не бойтесь быть непосредственными и самоироничными. Юмор - лучший способ для разрядки атмосферы, для сближения аудитории. Подготовить шутки можно заранее, так как волнение выбивает из колеи даже обладателя отличного чувства юмора. Как известно, лучший экспромт – это домашняя заготовка.

3. Развивайте грамотность! Читать умные книжки по саморазвитию – это круто, но я начинал свою карьеру на радио с толкового словаря Ожогова Есть слова и ударения, которые могут выдать неграмотного человека. Ну например – «я из Москвы» верно, «я с Москвы» ни в коем случае. «Деньги не влезают в бумажник» да, «деньги не влазиют в бумажник» - нет. «Я поскользнулся» ок, «я подскользнулся» - нельзя. «Надевай шапку» да, «одевай шапку» нет. Если возникает сомнение в форме образования слова или ударении, тут же проверяйте себя! Тем более Ожогова носить с собой, когда вся литература мира помещается в смартфон, не нужно.

4. Двигайтесь! Студентов Федеральной Школы Радио в Саратове, равно как и в других городах, я прошу записывать программы и рекламные ролики стоя, при этом активно жестикулировать. Это помогает раскрепоститься. Во время живого выступления или съемки, смотрите в глаза собеседнику/сопернику /клиенту. Кстати, смотреть в оба глаза сложно, выберите наиболее симпатичный. Двигайтесь, используйте руки, ноги, уши!

5. Не стесняйтесь! Привыкните к своему голосу, это прибавит уверенности. Записывайте голосовые сообщения в WhatsApp и Telegram и обязательно слушайте их. Старайтесь говорить во время записи мелодичнее, не допускать повторений, мычаний, долгих пауз. Если ошиблись, перепишите аудио-сообщение! Хорошая иллюстрация того, как человек, который почти не умеет говорить, благодаря записям голоса, может развить речевые навыки, фильм «Король говорит», получивший четыре Оскара. Будьте настойчивыми и целеустремленными.