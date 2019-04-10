Жители Саратова считают Вячеслава Володина самым известным депутатом Госдумы

Опубликованы рейтинги политических деятелей Саратовской области

В апреле текущего года Центр информационно-аналитического сопровождения государственного менеджмента Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова провел очередное социологическое исследование.

Своим мнением о рейтингах поделилась профессор кафедры истории, философии, политологии и социологии ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Митрохина:

«В рамках нашего социологического исследования традиционно было изучено отношение граждан к деятельности депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В настоящее время на территории Саратовской области самым известным депутатом Государственной Думы РФ является ее Председатель Вячеслав Викторович Володин. Его деятельность положительно оценивают 59% опрошенных граждан, 16% - имеют отрицательную точку зрения. Земляки знают его многочисленные социально-ориентированные проекты и инициативы, направленные на улучшение качества жизни как саратовцев, так и жителей практически всех районов нашей области.

Вторым по рейтингу является депутат Государственной Думы РФ Николай Васильевич Панков. Положительно относятся к его работе в 164 избирательном округе 23% респондентов, а также 17% по всей Саратовской области, где за последние четыре месяца отмечен рост его рейтинга с 19% до 23%. Прежде всего, это связано с тем, что Панков оперативно решает конкретные проблемы граждан, эффективно работает в своем избирательном округе и активно участвует в политической жизни региона. Он всегда открыт для диалога с населением, публично выражает свою личную позицию по самым острым социально-политическим вопросам.

Работу депутата Государственной Думы РФ Евгения Александровича Примакова положительно оценивают 22% респондентов в его избирательном округе (№165) и 13% на территории всего региона. Возможно это связано с понижением личной активности депутата по сравнению с активным периодом избирательной кампании, когда Евгений Александрович Примаков ежедневно работал в округе.

Несмотря на то, что предвыборная кампания депутата Государственной Думы РФ от фракции КПРФ Ольги Николаевны Алимовой состоялась в прошлом году, только 16% опрошенных респондентов относятся к ней положительно, 11% - отрицательно.

По итогам социологического опроса положительно относятся к депутату Государственной Думы РФ Василию Юрьевичу Максимову 9% граждан его избирательного округа (№166) и 7% по всей Саратовской области. Василий Юрьевич более известен благодаря своей деятельности в сфере здравоохранения, чем как депутат Государственной Думы РФ.

Деятельность депутата Государственной Думы РФ Ольги Юрьевны Баталиной жители нашего региона оценивают неоднозначно, поскольку положительное и отрицательное отношение к ней практически равное. Так, 10% опрошенных в Саратовской области относятся к работе Ольги Юрьевны положительно, 8% - отрицательно, а в городе Саратове – положительно 11% и 8% отрицательно. Вместе с тем, следует отметить, что она давно стремится позиционировать себя как политик федерального уровня, но, по мнению большинства респондентов, уделяет недостаточно внимания региональной повестке.

Замыкает список депутат Государственной Думы РФ Татьяна Викторовна Касаева. Положительно к её деятельности относятся лишь 4% граждан, как на территории всего региона, так и в городе Саратове. Татьяна Викторовна, как депутат, к сожалению, пока не смогла раскрыть все свои возможности и эффективно представлять интересы своих избирателей в Государственной Думе РФ.

Работу губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева по итогам социологического опроса, положительно оценили 31% опрошенных (в январе – 28%), отрицательно – 44%. Можно предположить, что имеющиеся положительные тенденции тесно связаны с произошедшими недавно кадровыми изменениями во властной элите. Так, перешла на работу в Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского бывший главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Владимировна Алешина, произошла смена Председателя Саратовской областной Думы Ивана Георгиевича Кузьмина. Жители ждут и другие кадровые решения. В связи с чем саратовцы надеются на серьезные позитивные изменения в регионе, что, безусловно, сможет повлиять в дальнейшем на отношение к самому губернатору. Таким образом, апрельский рейтинг Валерия Васильевича Радаева - это своеобразный рейтинг ожиданий.

В рамках социологического исследования также было изучено отношение населения к главам крупных муниципальных образований Саратовской области. Деятельность главы МО «Город Саратов» Михаила Александровича Исаева положительно оценивают 26% респондентов. Он работает в тяжелых условиях недофинансирования муниципалитета, но уже сейчас появилась надежда на позитивные изменения в развитии города Саратова, что и подметили горожане. Михаила Александровича отличает стремление работать, слушать и слышать пожелания жителей. Граждане это видят и оценивают положительно. Кроме того, он равноудален от финансово-промышленных групп и не замешан в громких коррупционных скандалах. Это, несомненно, повлияло на рост положительных оценок деятельности главы города - от 20% в декабре 2018г. до 26% в апреле 2019г. Отрицательные же оценки имеют тенденцию к снижению с 43% до 39%.

Согласно результатам опроса, положительно оценивают работу Александра Александровича Соловьева на посту главы Балаковского муниципального района 35% опрошенных, отрицательно - 22%. Профессионализм и серьезный опыт его управленческой работы в органах государственной власти нашли свое отражение в оценках населения.

Как всегда отмечается стабильность в Энгельсском муниципальном районе. Положительная оценка работы его главы Александра Михайловича Стрелюхина составляет 54%, отрицательная – 15%.

В этой связи хочется отметить, что население городов Саратова и Балаково всегда занимает активную гражданскую позицию по ключевым вопросам, более требовательны к качеству и эффективности работы органов государственной и муниципальной власти и, как следствие, более критичны в своих оценках. Это обусловлено исторически сформировавшимся научно-техническим и гуманитарным человеческим потенциалом этих двух муниципальных образований нашего региона.

Опрос был проведен среди жителей Саратовской области в возрасте старше 18 лет. Было опрошено порядка 1500 человек. Методика исследования - формализованное интервью по месту жительства.