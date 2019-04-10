2019-04-10T10:34:30+03:00
Общество

Управляющий банком «Открытие» в Саратовской области расскажет об итогах и планах

Брифинг состоится в "КП-Саратов"
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Брифинг Управляющего банком Открытие в Саратовской области Игоря Фоломеева.

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Брифинг Управляющего банком «Открытие» в Саратовской области Игоря Фоломеева

11 апреля 2019 года в 13:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг Управляющего банком «Открытие» в Саратовской области Игоря Фоломеева

На брифинге представлены:

- бизнес-результаты объединенного банка «Открытие» по итогам 2019 года

- планы развития на 2019 год

- интеграция с «Бинбанком» в Саратовской области

- новая услуга для покупателей строящегося жилья: работа с эскроу-счетами

- ответы на вопросы по банковскому и финансовому сектору

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.

Трансляция будет доступна 11 апреля в 13:00 по ссылке:

https://youtu.be/-ylvGHQ8M24

ИСТОЧНИК KP.RU

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