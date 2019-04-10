Управляющий банком «Открытие» в Саратовской области расскажет об итогах и планах
Брифинг Управляющего банком Открытие в Саратовской области Игоря Фоломеева.
Брифинг Управляющего банком «Открытие» в Саратовской области Игоря Фоломеева
11 апреля 2019 года в 13:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг Управляющего банком «Открытие» в Саратовской области Игоря Фоломеева
На брифинге представлены:
- бизнес-результаты объединенного банка «Открытие» по итогам 2019 года
- планы развития на 2019 год
- интеграция с «Бинбанком» в Саратовской области
- новая услуга для покупателей строящегося жилья: работа с эскроу-счетами
- ответы на вопросы по банковскому и финансовому сектору
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.
Трансляция будет доступна 11 апреля в 13:00 по ссылке:
ИСТОЧНИК KP.RU