АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по лоту №2 (РАД-160308), назначенного на 29.03.2019г.:

Лот 2: Части нежилых зданий общей площадью 1 654,64 кв.м., состоящие из:

- части здания общей площадью 1079,34 кв.м., в т. ч.: помещения №1, части помещения №2 площадью 54,1 кв.м. (общая площадь 58,1 кв.м.), № 19-22, №29, общей площадью 167 кв.м., расположенных на 2 этаже, помещений №1-2, № 8-21 общей площадью 209,9 кв.м., расположенных на 3 этаже, помещений № 1, части помещения № 2 площадью 37 кв.м (общей площадью 42,5 кв.м), №9-11, 14, 20 общей площадью 82,8 кв.м., расположенных на 4 этаже, помещений № 1 -3, 5-14, 16-21, 23-24 общей площадью 265,2 кв.м, расположенных на 5 этаже, помещений № 1-2, части помещения № 3 площадью 28,64 кв.м. (общая площадь 37,5 кв.м.), № 4-13, 16-17 общей площадью 265,34 кв.м., расположенных на 6 этаже, помещений №1-3, 6 общей площадью 89,1 кв.м., расположенных на 7 этаже нежилого восьмиэтажного кирпичного здания (литер Ааа1а2) общей площадью 3288,9 кв. м., кадастровый номер 64:50:021303:677, в том числе холодная пристройка (Литер а) общей площадью 3,8 кв. м., холодная пристройка (литер а1) общей площадью 53,3 кв. м., холодная пристройка (Литер а2) общей площадью 5,7 кв. м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11а;

- части здания общей площадью 575,3 кв.м., в т. ч.: помещений № 1-4 общей площадью 151,4 кв.м., расположенных в подвальном этаже, помещений № 1-2, 5-11, общей площадью 110,1 кв.м., расположенных на 1 этаже, помещений №1-6, общей площадью 153,5 кв.м., расположенных на 2 этаже, помещений № 1-6, общей площадью 154,3 кв.м., расположенных на 3 этаже, помещения № 5, площадью 6 кв.м., расположенного в подвальном этаже литера а нежилого здания, инвентарный номер 63:250:002:000079390, литер: Аа, назначение: нежилое, количество этажей: 3, в том числе поземных 1, общая площадь: 614,3 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11А, кадастровый номер 64:50:000000:22551.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

424 683 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 424 683 руб. 00 коп.

Шаг аукциона – 42 468 руб. 30 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.