В Саратове масленичные блины за год подорожали почти на 9%

В России наступила масленичная неделя. Она продлится с 4 по 10 марта и в эти дни принято печь блины. Существует множество рецептов этого лакомства - от простых блинчиков, до фаршированных разнообразными начинками.

Не менее традиционным являются подсчеты стоимости блинов и сравнение с аналогичными показателями в других регионов.

«Комсомольская правда — Саратов» подсчитала цену одного блинчика и сравнила его с данными аналитиков по стране.

Оказалось, что в Саратовской области стоимость масленичных блинов — ниже, чем в среднем по России.

Для расчета стоимости 20 блинов редакцией был предложен следующий рецепт:

- 400 мл молока,

- 250 гр пшеничной муки,

- 2 куриных яйца,

- 50 гр сахара,

- 50 гр подсолнечного масла,

- 50 гр сливочного масла.

Блины - традиционное лакомство на МасленицуФото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области такой набор обойдется, по данным министерства экономического развития, в 68,19 рубля. Для сравнения, в России 20 блинов, испеченных по такому рецепту, стоят 73,14 рубля в среднем (расчет производителя онлайн-касс «Эвотор»).

То есть, один среднероссийский блинчик стоит 3,69 рубля, в Саратовской области — 3,4 рубля.

Самые дорогие блины — в Кировской области: примерно 5 рублей. А самый дешевый — в Воронежской области: 3,15 рубля.

При этом стоимость порции блинов за год выросла заметно — на 8,9%. По данным минэконома Саратовской области, в 2018 году испечь 20 блинов по вышеуказанному рецепту можно было за 62,57 рубля.

Саратовские блины оказались дешевле, чем среднероссийскиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следует учесть, что в рецепт не входит стоимость всевозможных добавок, которые принято подавать к блинам. Одним из самых популярных продуктов — сметана. По данным Саратовстата на 25 февраля, 100 гр сметаны стоят 20,5 рубля. Это лишь немного дешевле, чем в среднем по России (20,54 рубля), но заметно дороже, чем по ПФО (18,2 рубля).

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