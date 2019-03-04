Саратовцам рекомендуют не объедаться блинами на Масленицу
Саратовцы начали отмечать Масленицу. Празднества продлятся до 10 марта.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, существует несколько рекомендаций по питанию, чтобы главные угощения Масленицы — блины — не стали тяжелым испытанием для организма.
При покупке продуктов для блинов необходимо внимательно изучать состав, дату изготовления, срок годности и сертификации.
Важно, чтобы упаковка не была повреждена или переморожена.
Не рекомендуется покупать продукты с рук и на улице.
Срок хранения испеченных блинов в холодильнике — не более 24 часов.
Если принято решение угоститься блинами на массовых гуляниях, то важно оценить чистоту торговой точки, условия хранения, наличие одноразовой посуды и т. д. Перед употреблением лакомства следует протереть руки влажными дезинфицирующими салфетками.
- Не переедайте, чередуйте жирные и жареные продукты с потреблением сырых овощей, а также не увлекайтесь алкоголем, — советуют в Роспотребнадзоре. Кроме того рекомендуется больше проводить время на свежем воздухе, занимаясь активным отдыхом.
ИСТОЧНИК KP.RU