Саратовцам рекомендуют не объедаться блинами на Масленицу

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-04T15:51:51+03:00

На Масленицу советуют не переедать блинов Фото: Олег ЗОЛОТО

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Саратовцы начали отмечать Масленицу. Празднества продлятся до 10 марта.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, существует несколько рекомендаций по питанию, чтобы главные угощения Масленицы — блины — не стали тяжелым испытанием для организма.

При покупке продуктов для блинов необходимо внимательно изучать состав, дату изготовления, срок годности и сертификации.

Важно, чтобы упаковка не была повреждена или переморожена.

Не рекомендуется покупать продукты с рук и на улице.

Срок хранения испеченных блинов в холодильнике — не более 24 часов.

Если принято решение угоститься блинами на массовых гуляниях, то важно оценить чистоту торговой точки, условия хранения, наличие одноразовой посуды и т. д. Перед употреблением лакомства следует протереть руки влажными дезинфицирующими салфетками.

- Не переедайте, чередуйте жирные и жареные продукты с потреблением сырых овощей, а также не увлекайтесь алкоголем, — советуют в Роспотребнадзоре. Кроме того рекомендуется больше проводить время на свежем воздухе, занимаясь активным отдыхом.

ИСТОЧНИК KP.RU