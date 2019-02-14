Дмитрий Медведев вручил награду гендиректору «ФосАгро».

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил генеральному директору ПАО «ФосАгро» Андрею Гурьеву награду за победу в конкурсе «Премия развития - 2019» в номинации «Лучший экспортный проект». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи - 2019».

Высокой оценки жюри удостоен крупнейший инвестиционный проект компании - строительство высокотехнологичного комплекса по производству аммиака и гранулированного карбамида в Череповце (Вологодская область).

Объем инвестиций в проект превысил 65 млрд рублей; объем производства удобрений только в 2018 году вырос до более 9 млн тонн, созданы новые рабочие места и увеличены налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. До 2022 г. дополнительные налоговые отчисления превысят 6,9 млрд рублей.

- Я признателен Вам, Дмитрий Анатольевич, Правительству Российской Федерации и организаторам премии за внимание к инвестиционным проектам Группы «ФосАгро». Самый масштабный за всю историю компании инвестиционный проект по строительству производств аммиака и гранулированного карбамида в конечном итоге направлен на укрепление социально-экономической стабильности нашей страны.

Новые производства позволили сделать огромный шаг на пути к самообеспечению сырьем, к укреплению конкурентоспособности нашей компании в России и за рубежом, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест. Именно такие проекты укрепляют ведущие позиции нашей компании в числе лидеров мирового агрохимического сектора, — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Новые производства построены с использованием наилучших доступных технологий и соответствуют самым жестким стандартам экологической безопасности.

Конкурс на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России «Премия развития» учрежден ВЭБ РФ в 2012 г. «Премия развития» – профессиональная награда за заслуги в реализации крупных национально значимых проектов. Награды вручены в пяти номинациях: «Лучший инфраструктурный проект», «Лучший проект в отраслях промышленности», «Лучший проект по комплексному развитию территорий», «Лучший проект субъекта МСП», «Лучший экспортный проект».