2019-02-14T15:32:56+03:00
Общество

Дмитрий Медведев вручил награду гендиректору «ФосАгро»

Награда вручена за победу в конкурсе «Премия развития — 2019»
Поделиться:

Дмитрий Медведев вручил награду гендиректору «ФосАгро».

Изменить размер текста:

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил генеральному директору ПАО «ФосАгро» Андрею Гурьеву награду за победу в конкурсе «Премия развития - 2019» в номинации «Лучший экспортный проект». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи - 2019».

Высокой оценки жюри удостоен крупнейший инвестиционный проект компании - строительство высокотехнологичного комплекса по производству аммиака и гранулированного карбамида в Череповце (Вологодская область).

Объем инвестиций в проект превысил 65 млрд рублей; объем производства удобрений только в 2018 году вырос до более 9 млн тонн, созданы новые рабочие места и увеличены налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. До 2022 г. дополнительные налоговые отчисления превысят 6,9 млрд рублей.

- Я признателен Вам, Дмитрий Анатольевич, Правительству Российской Федерации и организаторам премии за внимание к инвестиционным проектам Группы «ФосАгро». Самый масштабный за всю историю компании инвестиционный проект по строительству производств аммиака и гранулированного карбамида в конечном итоге направлен на укрепление социально-экономической стабильности нашей страны.

Новые производства позволили сделать огромный шаг на пути к самообеспечению сырьем, к укреплению конкурентоспособности нашей компании в России и за рубежом, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест. Именно такие проекты укрепляют ведущие позиции нашей компании в числе лидеров мирового агрохимического сектора, — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Новые производства построены с использованием наилучших доступных технологий и соответствуют самым жестким стандартам экологической безопасности.

Конкурс на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России «Премия развития» учрежден ВЭБ РФ в 2012 г. «Премия развития» – профессиональная награда за заслуги в реализации крупных национально значимых проектов. Награды вручены в пяти номинациях: «Лучший инфраструктурный проект», «Лучший проект в отраслях промышленности», «Лучший проект по комплексному развитию территорий», «Лучший проект субъекта МСП», «Лучший экспортный проект».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Если зайдет «господин» - план по выручке выполнен: честные записки продавца секс-шопа
Что покупают в интим-магазинах 79-летние пенсионеры? Кто смущается у кассы больше всего? В день влюбленных 14 февраля публикуем анонимный дневник сотрудника магазина для взрослых
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
В саратовском детсаду заведующая приказала детям меньше спать
В Петровске реализуют инвестпроект по производству полимеров на 40 млн рублей
Два убежища САЗа вернут в собственность государства
Приставы заставили саратовца вернуть в магазин iPhone 7
В Саратове рабочие обанкротившегося предприятия получили 3,3 млн долга по зарплате
Арбитражный суд вернул в собственность государства часть помещений бывшего САЗа
В госпитале ветеранов войн поздравили воинов-интернационалистов
В Саратове мошенник обманул адвоката под следствием на 1,17 млн рублей
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
Радаев провел переговоры с руководством «Т Плюс», «МТЗ-Холдинг» и «Промсвязьбанком»
СКР: Ледяная глыба убила пенсионера во время разговора с соседями
Отключена вода в поселке Елшанка Саратова
В Новоузенске пьяный водитель высказал накопленную обиду ДПСнику и попал под статью
Валерий Радаев встретился с Виктором Вексельбергом и Вагитом Алекперовым
«Концессии водоснабжения — Саратов» готовятся к возможному паводку
За время рейда Регоператор оперативно убрал мусор на Бахметьевской
Ершовца осудили за смерть мужчины на стройке
Страховщики не хотят работать в подтопляемых районах Саратовской области
Николай Панков встретился в Госдуме с саратовской молодежью
В Саратовской области появятся ветряные электростанции
В Саратове с девятого этажа дома упала женщина
В Энгельсе пассажирка легковушки пострадала после столкновения с микроавтобусом
На улице Азина поставят мусорные баки к 25 февраля
Президент ТПП РФ Сергей Катырин готов приехать на экономический форум в Саратове
В Энгельсе глыба льда убила пенсионера
В Саратове молодой водитель ВАЗа врезался в микроавтобус
Михаил Болтухин не смог точно предсказать паводок в Саратовской области
Трамвай №11 в Саратове не ездил из-за тройного ДТП