Снегопад приводит в отчаяние дорожных рабочих в Саратовской области

Из Степного Новоузенского района в редакцию «КП-Саратов» передали видеоролик уборки снега на районных трассах.

Автор кадров, не скрывая чувств и не избегая крепких выражений, рассказывает, что убирать снег уже физически невозможно. Высота перемета составляет несколько метров, а местами, значительно превышает в высоту даже тяжелую дорожную технику.

Фактически дорожники на месте трасс строят снежные туннели.

- Вот как так можно?!... Стоит «Кировец» — и снег наравне. Вот тоннель. Мне говорят — пробивай, а как я его пробью?! Снег выше ковша, он на всю поднят, а оно выше ковша…! Куда?... — возмущается собственному бессилию водитель уборочной техники.

По данным МЧС, ночью 29 января из-за снегопада и метели движение транспорта было ограничено в 95 населенных пунктах Саратовской области. Есть затруднения движения на федеральной автодороге Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград на территории Саратовского и Красноармейского районов с 327 км (Еремеевка Саратовского района) по 425 км (Гвардейское Красноармейского района). Оповещение дальнобойщиков службы проводят по КВ радиостанции, где возможно — выставлены посты ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/688741" frameborder="0"></iframe> Снежные заносы на дорогах в Саратовской области.

Накануне спикер ГД РФ Вячеслав Володин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой о задействовании сил МЧС в расчистке снежных заносов в регионе.

В 23:00 по саратовскому времени 28 января из Самары выдвинулась группировка Волжского спасательного центра МЧС в составе восьми единиц спецтехники и 22 человек личного состава. Ориентировочное время прибытие колонны в поселок Дергачи Саратовской области — до 12:00 сегодня, 29 января. Так же как Новоузенск, степной Дергачевский район находится приблизительно на середине трассы Саратов — Озинки — Казахстан, которую уже несколько раз закрывали для движения транспорта.

Кроме того, в МЧС сообщили, что воинские части, расположенные в Саратовской области, выделят для уборки снегопада в регионе 11 единиц спецтехники и более 150 солдат.

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Движение транспорта ограничено в 95 населенных пунктах

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