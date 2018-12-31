История поисков и спасения 12-летнего Сергея Кустова в Саратовской области

Координатор поискового отряда волонтеров «ЛизаАлерт.Саратов» Люсьена Лебедева поделилась историей о том, как шла операция по спасению 12-летнего жителя Балаковского района Саратовской области Сегея Кустова. Мальчик ушел в гости к другу и пропал 27 декабря. По области в это время бушевали метели и прошел сильный снегопад. Мальчика искали двое суток сотни волонтеров и правоохранителей.

- Помните, я как-то писала письмо Деду Морозу с просьбой, чтобы у всех детей была семья и чтоб они были здоровы? Чудеса начали случаться! ...

Заявка на поиск мальчика 12-ти лет, пропавшего в природной среде в поселке балаковского района, пришла ко мне в 22.30; сообщил мне столь «радостную» новость наш куратор. Это был тот редкий день, когда я легла спать практически рано и уже даже успела заснуть (весь этот кайф в полной мере оценят инфоргусы-неспатусы)

Деваться некуда, встала, пошла прозванивать… Заявитель был недоступен. Ну, думаю, нашелся уже, видимо… Перезваниваю позже – нет, не нашелся… Собираю, как обычно, всю информацию, долго и упорно жду фото)

Пока фото не прислали, ориентировку делать не будешь. А в это время уже готов балаковский экипаж и его отправляют на патруль трассы от Балаково до места проживания ребенка.

Поисками Сергея занимались сотни людей

Утром все так же продолжая общаться по поиску со службами, мы готовим выезд. Но трасса тяжелая, снежные заносы, да и путь не близкий. И все же около 18 часов стартует первый экипаж из Саратова с @kot_ovski во главе и со старшими, позже к ним присоединился и два балаковских экипажа. В поселке весь день работали и продолжают работать сотрудники полиции, СК, службы спасения, они буквально перевернули весь населенный пункт.

Из-за работы я смогла выехать только со вторым экипажем примерно в 21 с копейками; второй экипаж везет меня и ориентировки. На место мы прибыли в районе 12 ночи (так что на заседание оперативного штаба я не попадала…) и сразу стартовали все вместе в соседнее село, где ранее жил мальчик. Уже на месте мы развернули штаб в здании администрации. Зарегистрировав всех приехавших на поиск, отправила их за задачами. Хотя снег и прекратился в этот день, погодные условия сложные – снег местами по пояс взрослому человеку, да и морозец стал ощущаться. Снегоступов всего две пары (кстати, если у кого есть они без надобности или, может, кто готов нам их купить – мы с радостью и благодарностью примем их в дар), а беговые лыжи проваливаются сразу же… Часам к 3 утра все лисы расходятся по задачам.

Как вы помните – хороший штаб – пустой штаб)

По заснеженным степям разъехались спасатели на снегоходах

Вопреки всем досужим мнениям, сотрудники уголовного розыска и полиции ни на минуту не прекращали свою работу. Всю ночь они вместе с нами бок и бок продолжали искать мальчика. Я хочу выразить свое уважение сотрудникам уголовного розыска и лично Романенко Вадиму Викторовичу за высокий профессионализм. Совместный штаб, созданный по этому поиску, принес-таки свои результаты!

Монотонно, но в то же время динамично (да, да, так бывает)) отрабатывались версия за версией, задача за задачей и в 12.30 прозвучало то самое долгожданное – «Найден. ЖИВ!!!» Наш мальчишка ЖИВОЙ!!! Сильно замерзший, уставший, практически без сил, но живой! Двое суток в поле, зимой, в снег и метель, в мороз от -4 до -14…. И живой!!!

Ребенок шел вдоль железной дороги

В этот раз мы успели! Но и парень – герой, я бы сказала, что он настоящий выживальщик!!! Надо было видеть глаза и лица, находившихся в штабе в тот момент, когда услышали возможное НЖ!))) а потом ждали подтверждения… всё, точно он, точно живой!)))

Это по-настоящему предновогоднее чудо! Я бы даже сказала, новогодний подарок!!!

Найден. Жив!

И я хочу сказать большое спасибо всем соотрядникам, участвовавшим в поиске, а также слова искренней благодарности и уважения сотрудникам полиции и Уголовного розыска, и лично Романенко Вадиму Викторовичу за слаженную совместную работу, ребятам Росгвардии и лично старшему прапорщику Васильеву Виталию, сотрудникам службы спасения, МЧС, местным жителям, принявшим участие в поиске, сотрудникам администрации с. Сухой Отрог и п. Головановский, предоставившим помещение под штаб поиска, коллективу школы с. Сухой Отрог за вкусный обед.

И отдельное спасибо Константину за его ум, проницательность и поддержку)), — написала Люсьен Лебедева в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Найден. Жив!

Фото - со страницы Лебедевой в соцсети Вконтакте.