Спасение пропавшего мальчика в Саратовской области: Подробности

СЕГОДНЯ 12:29 2018-12-29T13:10:15+03:00

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Стали известны подробности спасения 12-летнего Сергея Кустова в Балаковском районе Саратовской области.

В пресс-службе ГУ МВД области рассказали «КП-Саратов», что мальчика нашли возле станции Ратное у села Кормежка.

По оценке руководителя областной службы спасения Сергея Юрина, мальчик не менее суотк находился на морозе и сильно переохладился.

Сергея Кустова первым заметили волонтер и росгвардеец: мальчик шел вдоль железной дороги. Они сообщили в службу спасения и "скорую помощь", которая подобрала ребенка и отвезла в ближайший населенный пункт.

Мальчик находился в состоянии средней степени тяжести, С ним работают специалисты областной службы спасения, до сих пор он не может объяснить, как оказался так далеко от дома и где пропадал двое суток. От поселка Головановский, где он живет, до села Кормежка — около 10 км по прямой.

Сергей Кустов пропал днем 27 декабря, когда отправился в гости к приятелю. Его семья и он сам характеризуются положительно.

В поисках принимали участие около 150 сотрудников полиции, 300 волонтеров, а также сотрудники МЧС и спасатели.