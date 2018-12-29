2018-12-29T15:26:30+03:00
Общество

Мать-одиночку в Саратовской области выселили из квартиры под Новый год

Сейчас у нее могут забрать ребенка, поскольку у них нет официального жилья
Людмила Кекова
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Лариса и София ЕршовыЛариса и София Ершовы
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К средствам массовой информации обратилась жительница Саратовской области Лариса Ершова. Она проживала в поселке Шиханы Вольского района, но, как рассказала журналистам «КП-Саратов», благодаря местным властям и по решению суда, она с 10-летней дочкой на руках оказалась в буквальном смысле на улице, без прописки и без предоставления другого жилья.

Поселок Шиханы может прославиться на всю страну не только благодаря подозрениям, о производстве здесь печально знаменитого отравляющего газа «Новичок».

Со слов Ларисы следует, что 2-комнатную квартиру в Шиханах ей предоставили в 2008 году, когда она вместе с сестрой-близнецом, после переезда из села Ключи, устроилась на работу воспитателем в местный детский сад. Частые приступы эпилепсии, которую у нее диагностировали врачи, и предвзятое отношение заведующей дошкольного учреждения, заставили Ларису сменить сферу деятельности. После этого с ней заключили договор на предоставление жилого помещения уже в другой квартире от нового работодателя, но, по факту, женщина с сестрой и дочерью оставалась проживать в той же 2-комнатной квартире, предоставленной во время работы в детском саду. Отметим, что Лариса Ершова с 2004 года стоит в очереди на получение жилья по договору социального найма. Она неоднократно пыталась повлиять на ситуацию в рамках правового поля и обращалась в администрацию. Однако ее просьбы были проигнорированы. При этом чиновники заявляли, что ее как малоимущую семью и инвалида с ребенком «точно никто не тронет».

Но уже в сентябре 2018 года женщина получила исковое извещение. В суд на Ларису Ершову подала районная администрация в лице главы Андрея Татаринова, который требовал немедленно выселить всех из помещения.

- После смерти родителей я пришла к главе администрации Татаринову и сказала, что у меня есть дом в сельской местности, но он мне не принадлежит, - рассказала она.

- В права наследства вступила только сестра-близнец. Если поделить имущество, то мне, сестре и брату достанется по 100 тысяч рублей каждому. Жилье я за эти деньги купить не смогу. А брать кредит с моим заболеванием нереально… Я стою на бирже труда, получаю пособие и детские. Все вместе – 8 700 рублей, 2 700 из них уходят на необходимые лекарства, - рассказала «Комсомолке» Лариса Ершова.

Глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов смотрит на ситуацию под другим углом. По его словам, после увольнения Ершовой из детсада, он пытался ей предоставить по договору служебного найма другое жилья. К тому моменту Лариса сменила два места работы.

– Выселять ее на улицу ее никто не хотел, – заявил Андрей Татаринов. – У нее есть свой дом, который остался ей после смерти родителей. Зачем продавать долю, когда можно оформить ее на себя, прописаться и жить там? Ребенок сейчас проживает в селе Ключи, ходит в школу, есть справки. Она и сама сейчас находится там.

После решения суда в середине декабря обеспокоенная выселением Лариса еще больше переживает за то, что органы опеки смогут забрать ее единственную радость – 10-летнюю дочку Софию. Поводом для лишения женщины родительских прав может послужить отсутствие определенного места жительства.

Чиновники считают, что Ларисе нужно отсудить у сестры и брата долю наследства, доставшегося полностью сестре-близнецу Наталье.

Мать-одиночка обращалась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка Саратовской области Татьяне Загородней. Сначала ей предложили помочь с подбором однокомнатной квартиры в Шиханах, однако уже через день, ознакомившись с документами, посоветовали переехать вместе с дочкой в один из приютов Саратова. Сейчас Лариса заявляет, что органы опеки грозят ей забрать в приют ребенка, а мать лишить родительских прав.

Ершова дозвонилась в Москву, в аппарат российского Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. По словам Ларисы, с ней беседовали достаточно грубо и вообще заявили, «если у вас хотят забрать ребенка, значит вы пьющая семья». На основании чего у работников Уполномоченного сделали такие выводы, для Ершовой осталось неясным.

Предоставление квартиры по соцнайму властями Шихан или Вольского района пока не рассматривается.

«КП-Саратов» продолжит следить за ситуацией.

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