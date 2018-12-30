Новогоднее поздравление-2019 губернатора Саратовской области Валерия Радаева

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей региона с Новым годом - 2019.

Дорогие саратовцы, друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот чудесный праздник приносит в каждый дом много счастья, тепла, веселья, наполняет сердца радостью. Он объединяет людей любовью к близким — детям, родителям, желанием поддержать, поделиться верой в лучшее. Нас объединяют большие надежды, стремление сделать города и села родного региона успешными, наш общий дом — Родину — процветающей. Уверен, сообща мы воплотим в жизнь все намеченные планы.

2018-й был годом больших строек — школ и детских садов, дорог и мостов, парков, электростанций, аэропорта.

Мы ставили задачи и, объединившись, уверенно шли к цели.

Дорогие земляки! Хочу поблагодарить вас за огромный труд, инициативность, неравнодушие, за добрые дела и готовность всегда добиваться побед, идти вперед.

Пусть в наступающем году сбудутся ваши мечты! Пусть в каждой семье царят доверие и согласие, все будут здоровы! Желаю вам мира, успехов, благополучия, счастья!