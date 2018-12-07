Мир без голода

В своем нашумевшем романе «99 франков» Фредерик Бегбедер приводит такие цифры: «500 млрд долларов тратится во всем мире на рекламу ежегодно. В то же время исследования ООН показали, что даже 10% этой суммы хватило бы, чтобы в половину снизить число голодающих на Земле». С момента выхода книги в свет прошло уже 18 лет. Рекламные бюджеты наверняка меньше не стали, да и ситуация с голодающими изменилась мало: практически каждые четыре секунды в мире от голода умирает один человек.

Есть в бескрайних просторах интернета занимательный ресурс www.worldometers.info. Там в режиме реального времени можно наблюдать за изменением численности населения нашей планеты, узнать, сколько выпущено книг, журналов, сколько денег правительства тратят на здравоохранение и образование, даже сколько компьютеров покупают земляне. Но вот несколько цифр, снятых около восьми часов утра по московскому времени 6 декабря 2018 года: 12 тыс. 388 людей умерли от голода только в этот день и в этот момент, 832 млн 442 тыс. 29 человек – голодают. И эти данные постоянно менялись в сторону увеличения. Мурашки по коже и волосы дыбом — это довольно мягкое описание ощущений от просмотра страницы.

Настоящими мировыми столицами голода принято считать страны Азии и африканские государства: Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Гамбия, Гана, Гвинея... Черный список голодающих районов довольно велик. По данным организации объединенных наций (ООН), число голодающих людей на планете за два минувших года возросло на 55%. Причина — рост военных конфликтов в Сирии, Йемене, Судане, Сомали, Конго, Нигерии, Мьянме, а также участившиеся природные катаклизмы. Эрозия почв, их обеднение и заражение — еще одна беда, которая напрямую связана с ростом голодающих. Строительство современных систем ирригации (проще говоря, орошения и полива), внедрение передовых технологий в сельское хозяйство могли бы обезопасить африканские, азиатские и латиноамериканские страны от любых капризов природы и значительно снизить «голодную» статистику. Кстати, на том же вышеупомянутом интернет-ресурсе есть и такая цифра: в 2018 году из-за эрозии почв потеряно более 6,5 млн гектаров посевных площадей.

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Еще в 2015 году эксперты отмечали снижение числа голодающих на планете. Этого позитивного сдвига удалось добиться, благодаря совместным действиям политиков, общественников, бизнесменов. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациано да Силва, который занимает этот пост до сих пор, тогда отметил: «Близость достижения целей развития тысячелетия в вопросе голода демонстрирует нам, что за время нашей жизни мы в самом деле можем победить бич голода». Конечно, сильные мира сего зачастую даже не вспоминают о бедных странах. Главное для них — ракеты, катера, бряцание оружием. Но совместная работа над решением глобальной мировой проблемы продолжается.

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Одну из важных ролей в этом процессе играет Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO, ФАО). Она возглавляет международные усилия по борьбе с голодом. Цель организации — обеспечить продовольственную безопасность для всех и гарантировать регулярный доступ населения к пище. В ее составе — 194 государства. ФАО помогает развивающимся странам и странам в переходном периоде модернизировать и улучшить сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство. По ее данным, загрязнение почв, в том числе тяжелыми металлами — кадмием, никелем и мышьяком — влияет на продовольственную безопасность в мире из-за снижения урожайности культур и качества продукции. Сегодня треть сельскохозяйственных земель относятся к деградированным, и их площадь продолжает расти. Без плодородных почв человечество не сможет построить мир без голода. Ведь нас становится больше — прогнозируемая численность населения к 2050 году составит свыше 9 млрд человек. Поэтому эксперты ФАО призывают правительства всех стран обеспечить сокращение масштабов загрязнения почв для безопасного будущего нашей планеты.

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Эти вопросы обсуждались на днях в Риме. Италия, которую называют «Первым садом Европы», обладает плодородными землями. На них фермеры выращивают виноград и оливы, цитрусовые, пшеницу, кукурузу и рис. Именно здесь, среди обилия исторических памятников архитектуры, в центре великой цивилизации прошлого было заключено соглашение, знаменательное для нашей страны: компания «ФосАгро» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов, поставляющий продукцию в 100 стран мира — и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подписали договор о сотрудничестве в области устойчивого управления почвенными ресурсами. Причем «ФосАгро» стала первой за всю историю ФАО российской компанией, которая выбрана этой организацией для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Вклад компании в общее дело улучшения устойчивого управления землями в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке составил 1,2 млн долларов США.

- Наша стратегия полностью соответствует целям и задачам по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и ликвидации голода, — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор Группы «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Эффективному решению этого острого вопроса способствует активное и плодотворное сотрудничество компании с ЮНЕСКО, еще одной организацией системы ООН. Вместе мы поддерживаем разработку научных и прикладных идей в области «Зеленой» химии. Это привлекает молодых ученых со всего мира, которые своими проектами повышают эффективность производства и сохраняют окружающую среду. В регионах своего присутствия мы также активно реализуем различные программы, повышающие, прежде всего, агротехнические навыки фермеров. Например, в Балакове появился агрополигон, где будут испытываться различные виды удобрений на различных культурах. Мы понимаем — от того, насколько широко и грамотно будут применяться наши продукты, зависит урожайность и состояние природы. Мы гордимся своими результатами. Например, в прошлом году в Саратовской области собрали более 6 млн тонн зерновых. Это рекорд для региона. Конечно, свою роль сыграла погода. Но и тот факт, что фермеры стали больше применять удобрений, тоже имеет большое значение. Так что в повышении урожайности есть и наша заслуга.

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По мнению Ирины Боковой, независимого члена Совета директоров ПАО «ФосАгро», экс-главы ЮНЕСКО, компания имеет значительный опыт поддержки глобальных проектов, направленных на улучшение качества жизни:

- Целью этого партнерства станет плодотворная поддержка фермеров через глобальную программу развития почвоведения и улучшение работы национальных почвенных лабораторий. Эта работа четко вписывается в повестку ФАО до 2030 года, которая предусматривает ликвидацию голода и нищеты в развивающихся странах, сохранение экосистемы нашей планеты, улучшение здравоохранения, — отметила она.

- Я убеждена, что пример нашей совместной работы станет инновационной и образцовой моделью партнерства между ФАО и представителями частного сектора экономики, которая внесет значительный вклад в достижение целей повестки дня на период до 2030 года, — заявила в свою очередь директор Отделения партнерских отношений и сотрудничества Юг-Юг ФАО Марсела Вильярреал.

Подобные соглашения сегодня, когда перед всем миром остро встают вопросы продовольственной безопасности, улучшения экологии, особенно актуальны. За время написания этой статьи число голодающих, указанное на сайте www.worldometers.info, к сожалению, увеличилось по сравнению с моментом начала работы над материалом — до 832 млн 445 тыс. 92 человек. Чтобы остановить этот бег и повернуть его вспять, и необходимы общие усилия. Земля — планета щедрая, где у каждого есть право на хлеб.