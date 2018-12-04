«КП-Саратов» афиша Новогодних праздников в Саратове — 2019

Новый год 2018-2019 в Саратове: программа мероприятий, где встретить и куда сходить.

В Саратове предновогодние торжества начнутся с 15 декабря и постепенно дойдут до кульминации в новогоднюю ночь, 31 декабря. Однако на январских каникулах празднования продолжатся. Чтобы не пропустить все самое интересное, «КП-Саратов» приготовила для своих читателей информацию обо всех значимых новогодних мероприятиях.

Итак, по порядку.

Все начнется традиционно, с районных праздников.

«Праздник Шелковичной улицы» — культурно-спортивная программа Фрунзенского района начнется с 9:00 15 декабря на открытых площадках улицы Шелковичная на отрезке от улицы Большая Садовая до Октябрьского ущелья, а также в актовом зале МОУ «СОШ №77» на Шелковичной, 141.

В тот же день, 15 декабря, в 16:00 пройдет Новогодняя елка Октябрьского района с торжественным открытием резиденции Деда Мороза в Городском парке культуры и отдыха имени А. М. Горького.

Кстати, в этом парке резиденция Деда Мороза будет вести прием каждые выходные перед новым годом: 15-16, 22-23, 29–31 декабря. Прием продолжится и после новогодней ночи, 1–7 января.

22 декабря возле трамвая «Семен» на пешеходной зоне улицы Волжская стартует зимний фестиваль «Пешком» — любителей прогулок и фотографий приглашают на него.

22 декабря на центральной площади города в 17:00 начнется церемония открытия главной Новогодней елки Саратова.

После этого открытия на главной площади Саратова в период с 23 по 30 декабря будут постоянно искрить различные новогодние программы, как обещают в администрации. Длиться по времени они будут недолго, с 17:00 до 18:30, но кому захочется новогоднего настроения — добро пожаловать!

В районах города продолжатся праздники для детей и взрослых.

24 декабря в 11:00 в МУДО «ДДТ «Солнечный», на улице Перспективная, 9/10 пройдет театрализованное представление Ленинского района «Новогоднее приключение поросенка Фунтика».

В МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени О. П. Табакова» (Театральная площадь, 13) с 25 по 30 декабря будут показывать «Диво-дивное» — новогоднее музыкально-игровое представление. Оно длится с 10:00 до 12:30.

Там же 27–30 декабря и потом 2–6 января состоятся показы сказки для малышей «Как найти нам Деда Мороза». Начало в 11:00.

В этом же ДК со 2 по 5 января в Большом зале с 10:00 до 12:30 пройдет «Новогодний переполох» — интерактивная игровая программа.

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В 12:30 25 декабря МУДО «Центр детского творчества» на проспекте Строителей, 6/1 презентует «Мир новогодних чудес» — еще одно театрализованное представление Ленинского района.

Следом, в 16:00 в тот же день, 25 декабря, шоу-программу «Новогоднее чудо» представит Ленинский район в сквере 50 лет Октября (аллея перед ТРЦ «Тау Галерея»).

26 декабря в сквере «Дружбы народов» состоится открытие Новогодней елки Заводского района. Начало в 18:00.

«По дороге в Новый год» — новогоднее гулянье Кировского района запланировано с 11:00 на Бульваре Героев Отечества 27 декабря.

28 декабря в 12:00 обещан праздник «С Новым годом, Волжский район!» — театрализованная программа в МОУ «Гимназия №7» на улице Федоровская,3.

Что-то невероятное обещают 29 декабря в 11:00 на пешеходной зоне улицы Волжская организаторы игровой развлекательной программы Волжского района «Дед Мороз на фаэтоне!». Она продолжится в 12:00 развлекательной программой «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» у парка «Липки».

«Новый год шагает по стране» — праздничная программа Октябрьского района стартует 29 декабря в 12:00 во дворе МОУ «Лицей №2», (поселок Октябрьский, 1-я Линия, дом 9/4).

30 декабря — «Новый год для тебя!» — награждение победителей конкурсной программы учащихся и воспитанников образовательных учреждений Фрунзенского района в районной администрации (улица имени Дзержинского Ф. Э., дом 13/15).

Новый год 2018-2019 в Саратове: программа мероприятий, где встретить и куда сходить — размышлять об этом 31 декабря уже некогда — на 11:00 31 декабря запланировано новогоднее гулянье Кировского района «На пороге Новый год» в сквере «Рубин», улица Высокая, 12а.

Главные городские празднования пройдут на Театральной площади с 22:00 31 декабря до 2:00 1 января. «С Новым годом, Саратов!» — концертная программа и новогодний фейерверк!

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Первым мероприятием Заводского района в январе станет «С Новым 2019 годом!» — праздник района, который в отдельности от всех в полпервого ночи пройдет 1 января в сквере «Дружбы народов».

На Театральной площади со 2 по 8 января продолжится работа дома Деда Мороза (с 12:00 до 19:00) и новогодние концертные программы (с 17:00 до 18:30).

4 января в 11.00 спортивный праздник «Мы — чемпионы!» пройдет на катке на Театральной площади.

В это же время 4 декабря в МОУ «СОШ №21 имени П. А. Столыпина», на ледовой площадке на улице имени И. Н. Посадского, 193 стартует «Ледниковый период» — новогодний ледовый маскарад Кировского района

4 января в 12:00 стартует «Ледовая битва» — мастер-класс Фрунзенского района по хоккею с шайбой на призы Деда Мороза. Действо пройдет на хоккейной площадке на улице Шелковичная, 168.

«В нашем доме Рождество» — рождественские встречи пройдут в 14:00 5 января в МАУДО «Центр детского творчества Кировского района Саратова» на улице Большая Горная, 277/279

5 января — новогоднее представление и дефиле снегурочек и сказочных героев «Любимая внучка Деда Мороза» пройдет в Горпарке. Начало в 17:00.

Необычное представление пройдет 6 января в бассейне «Саратов» на улице Чернышевского, 63а — «Елка на воде». Плавательные шапочки и шлепанцы брать не обязательно. Начало в 16:00.

Для любителей активного отдыха в праздники подойдет «Рождественская гонка» — открытые городские соревнования по лыжам на стадионе «Зимний», на 5-й Дачной. Они стартуют в 11:00.

6 января в сквере имени Ю. А.Гагарина в 11:00 стартует развлекательная программа Заводского района «С Рождеством!»

В 12:00 7 января состоятся «Рождественские гуляния» — культурно-развлекательная программа Фрунзенского района в Детском парке.

7 января большое городское праздничное гуляние «Рождество Христово» начнется в 18:00 на Театральной площади.

Финал Рождественского турнира по мини-футболу, посвященного Героям Отечества, состоится в ФОК «Юбилейный» на улице Братьев Никитиных, 10а 8 января. Соревнования рассчитаны на время с 9:30 до 12:00.

В сквере «Дружбы народов» в Заводском районе 8 января в 12:00 состоится театрализованное представление «С Рождеством, любимый город!»

«Рождественские встречи» — культурно-развлекательная программа Фрунзенского района пройдет 9 января в 13:00 во дворе МАОУ «Гимназия №3» на улице Большая Казачья, 121.

Завершает праздники 9 января «Приз старого Нового года» — хоккейный турнир Ленинского района МАОУ «Медико-биологический лицей» на Блинова, 27.