Общественная деятельность как залог успешного предпринимательства

В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» прошел очередной круглый стол в рамках образовательного проекта «Свое дело». Напомним, его реализует региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей».

Темой для обсуждения стало участие предпринимателей в общественной деятельности. Онлайн-эфир велся на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Как отметил руководитель реготделения «Ассоциации молодых предпринимателей» Марат Мутигуллин, он сам является и предпринимателем, и добровольцем. Причем, не имея никакой зарплаты от своей общественной деятельности, он, тем не менее, получает выгоды. Это, во-первых, новые знакомства и связи.

- Дважды за время моей деятельности я менял социальный статус. Сперва поднялся до уровня саратовского правительства, общался с министром экономического развития, потом выиграл грант на участие в программе «Капитаны» и приехал в Москву, где уже встречаться на уровне Совета Федерации, на уровне Государственной думы. А уже потом наработанные в столице технологии привез обратно в Саратов и уже тут, вместе с инвесторами и правительством, начали реализовывать государственные программы, — рассказал Марат Мутигуллин.

Марат МутигуллинФото: Екатерина Семенова

Еще одну важную причину участвовать в общественной деятельности назвала Юлия Далидёнок — председатель, молодежный министр занятости, труда и миграции Молодежного Правительства Саратовской области.

По ее словам, во время общественной деятельности молодые люди находят занятие по душе, так называемое «социально ориентированное хобби». А, по словам Конфуция, если удастся найти дело по душе, то не придется работать ни одного дня.

- Общественные проекты могут стать любимым занятием, чтобы позже на нем зарабатывать, — отметила она.

Юлия ДалидёнокФото: Екатерина Семенова

Кроме того, молодежное правительство активно сотрудничает с представителями бизнеса. Предприниматели готовы поддерживать инициативных юношей и девушек.

- Государству выгодно, что молодежь вовлекается в общественную деятельность и способствует развитию общества, а предпринимателям выгодны новые знакомства и продвижение бизнеса, — подтвердил Марат Мутигуллин.

Анастасия Эльфенбайн, начальник регионального штаба Саратовского областного отделения всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» отметила, что добровольцами становятся люди неравнодушные, с активной гражданской позицией.

- Нам навстречу идут и бизнес, и правительство, — подчеркнула она. — Мы связаны со всеми, находимся между ними, поэтому видим проблемы, которые часто не замечают другие стороны.

Она рассказала о корпоративном добровольчестве. Есть немало примеров, когда целые организации занимаются добровольческой и волонтерской деятельностью.

- Это показывает уровень развития и сплоченности команды, что выводит ее на качественно новый уровня, открывает новые перспективы развития организации — отметила Анастасия Эльфенбайн.

Анастасия ЭльфенбайнФото: Екатерина Семенова

Представитель программы «Капитаны» в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ им. Г.В.Плеханова, представитель конкурса «Мой первый бизнес» в Саратове Андрей Зобнин рассказал о программе «Капитаны».

По его словам, она нацелена на формирование предпринимателей нового поколения. Участники программы получают как классическое экономическое образование на базе вуза, так и формируют свою личность, нацеленную на предпринимательство. Для этого студенты занимаются карате Кёкусинкай, которое считается одним из самых трудных и жестких. Кроме того, для развития стратегического мышления есть специальные игровые клубы, работают также дискуссионные и книжные клубы, военно-патриотический модуль.

Андрей Зобнин рассказал про блок БРИГ — большая ролевая игра. Участники ее выезжают в лагеря на несколько дней и погружаются в незнакомый для себя мир. Они должны вжиться в новую социальную роль, испытать различные жизненные ситуации и принять решения. Основная ценность игры — возможность совершать ошибки. Причем, в отличие от настоящей жизни, в игре за ошибки не придется расплачиваться, зато они позволяют адаптироваться к реальности.

Он особо отметил, что в программу «Капитаны» могут попасть молодые люди после того, как пройдут определенный отбор и продемонстрируют свои навыки. Кроме того, участники проекта в обязательном порядке придерживаются здорового образа жизни. Уличенные в курении или употреблении алкоголя отчисляются из проекта.

Андрей ЗобнинФото: Екатерина Семенова

Как резюмировал Марат Мутигуллин, общественная деятельность помогает научиться организовывать людей. А если человек умеет это делать, то он сможет реализовать себя в любом бизнесе: от самого мелкого до крупного.

Принять участие в проекте «Свое дело» может любой желающий. Следите за анонсами в официальной группе ВКонтакте.