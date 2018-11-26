2018-11-26T16:57:08+03:00
Общество

В Саратове подведут итоги работы благотворительного фонда «Неравнодушные сердца»

Мероприятие пройдет в пресс-центре «КП-Саратов»
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Фонд "Неравнодушные сердца" о реализации проекта "Будьте рядом".На круглом столе президент фонда "Неравнодушные сердца" Алла Фетисова и приглашенные спикеры - общественные и государственные деятели рассказывают о реализации проектов, направленных на развитие благотворительности в Саратовской области.

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В пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» 27 ноября в 11:00 состоится заседание круглого стола по итогам работы благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» в рамках проекта «Будьте рядом».

Участники будут обсуждать реализацию действующих и новых благотворительных проектов, созданных совместно с общественными организациями и органами власти.

Среди участников встречи:

Александр Соломонович Ландо

Председатель общественной палаты Саратовской области,

Сергей Климентьевич Авезниязов

Председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство»,

Дмитрий Сергеевич Пьяных

депутат Саратовской областной Думы,

Алла Валериевна Фестисова

президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца»,

Николай Геннадьевич Фестисов

председатель Совета отцов Саратовской области.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет активна по ссылке 27 ноября в 11:00

https://www.youtube.com/watch?v=yQGEKtwiqTQ

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