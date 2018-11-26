АО «Российский аукционный дом» сообщает

Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 852-п от 26.11.2018г., сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, по лоту №5, назначенного на 17.12.2018г.:

Лот 5: Нежилые помещения общей площадью 583,15 кв.м.,в т.ч.:

- нежилые помещения общей площадью 561,8 кв. м. состоящие из: помещений на первом этаже площадью 72,2 кв. м. номера на поэтажном плане №№6-9, №21; помещений на втором этаже общей площадью 235,8 кв.м.: номера на поэтажном плане №№ 24-26, №28, №29, №№33-35, №№38-40 и часть помещения № 27 площадью 22,1 кв.м.; помещений в полуподвале площадью 253,8 кв. м. номера на поэтажном №№42-51, расположенные в нежилом двухэтажном здании с полуподвалом отделения Сбербанка №3961 общей площадью 907,28 кв.м,, кадастровый номер 64:04:230120:48, по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, улица Ленина, д. №102 «В»;

- нежилое одноэтажное здание гаража общей площадью 21,35 кв.м., этажность: 1, назначение: нежилое, кадастровый номер 64:04:230129:74, расположенное по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, улица Ленина, д. №102 «В».

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 –

97 969 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 71 679 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 71 679 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 2 629 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 5 258 рублей 00 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.