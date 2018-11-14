Саратовский областной суд три недели не сообщал умирающему заключенному об освобождении

Печальная история о гибели человека в тюремной больнице из-за халатности судебных инстанций получила новое продолжение. «Комсомолка» рассказывала об этом событии. Житель Ставропольского края Сергей Хуторной был осужден на девять лет за несколько эпизодов мошенничества в рекламном бизнесе. Согласно приговору его этапировали в Саратовскую колонию № 33.

В течение восьми лет заключения у Сергея Хуторного сильно подорвалось здоровье. В 2018 году, почти за год до окончания срока, после нескольких инфарктов, в тяжелом состоянии он был перевезен из колонии в саратовскую тюремную больницу ОТБ-1.

Сергей Хуторной

Понимая, что он смертельно болен и необходимо срочно оперироваться, но не в тюремной больнице, а на «гражданке», 52-летний заключенный обратился в суд с просьбой об освобождении в связи с тяжелой болезнью. Его мытарства продолжились в нескольких судебных инстанциях, но в итоге Хуторного освободили.

Однако услышать эту весть заключенный не мог, так как по состоянию здоровья его решили в суд не транспортировать. В дальнейшем это обстоятельство для Хуторного станет роковым, и на свободу он так и не выйдет. Хотя шанс у него все-таки был, если бы из областного суда немедленно соообщили об освобождении Хуторного ему лично, администрации тюремной больницы и, конечно, родственникам. Но этого не произошло.

После многочисленных запросов в судебные инстанции «Комсомолке» удалось выяснить, что, согласно внутренним инструкциям, областной суд должен был в течение семи дней отправить уведомление об освобождении подсудимого в суд первой инстанции, то есть в Заводской суд. А Заводской суд, в свою очередь, должен передать решение об освобождении Хуторного в ОТБ-1, в срок не более трех суток.

Сергей Хуторной

Но, как официально сообщили «КП» - Саратов» в Заводском районном суде, документ об освобождении заключенного из областного суда пришел только 9 октября. То есть не в течение 7 дней, до 27 сентября, как положено по инструкции, а спустя 20 дней!

В Саратовском областном суде на запрос «КП» - Саратов» ответили, что судебный материал об освобождении Хуторного они, в нарушение своих же инструкций, передали с нарочным только 9 октября.

- По факту нарушения требований Инструкции по судебному делопроизводству регламента Саратовского областного суда руководством областного суда проведена проверка и приняты меры к недопущению в дальнейшем задержек направления для исполнения актов суда апелляционной инстанции, обуславливающих освобождение лиц, содержащихся в местах лишения свободы, - ответил на запрос «КП» - Саратов» заместитель председателя Саратовского областного суда Артем Аниканов.

Другими словами, допущенное нарушение, возможно, стало причиной смерти человека. А какие меры якобы были приняты, как заявили в суде, и были ли - неизвестно.

Саратовский областной суд

- На мой взгляд, ответ областного суда - это яркий пример непростительной циничности судебных органов. Перед ними не живые люди и их проблемы - перед ними стопка бумаг! И как итог - халатность, бездействие и равнодушие. К огромному сожалению, совокупность этих фактов в данном случае привела к тому, что человек ушел из жизни в неволе... Сейчас виновной назовут какую-нибудь «девочку» или «мальчика», на которых и свалят все смертные грехи. Но ведь виновных намного больше. Это и сотрудники аппарата суда, и сотрудники системы ФСИН. Я не знаю случаев, когда бы столько времени держали освобожденного человека в заточении. Суд знал, что освободил Хуторного, ОТБ знали, что 20 сентября назначено заседание... Разве кто-то из них не виноват? Виноваты! Еще как виноваты, - возмущается адвокат семьи Маргарита Ростошинская.

Однако с гибелью освобожденного заключенного его история не закончилась. Семья Сергея Хуторного обратилась к услугам того же адвоката с просьбой найти виновных в том, что их отца не выпустили вовремя на свободу и не дали возможности спасти свою жизнь.

- Он так мечтал после освобождения подержать на руках внуков. За что же нас так наказали? Мы считаем, что тот человек, по чьей халатности допустили его смерть, должен ответить по закону. Наш отец честно отсидел свой срок, а судебная машина еще три недели противозаконно удерживала его в неволе, - сокрушается дочь Хуторного Ольга Мкртичян.

Родственники Сергея Хуторного у его гроба

Маргарита Ростошинская по просьбе семьи освобожденного заключенного обратилась с заявлением по факту несвоевременного освобождения заключенного в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Начались проверки.

Тем временем в минувшее воскресенье в семье Хуторных в Ставропольском крае вспоминали отца семейства на памятном обеде, посвященном 40 дням со дня его смерти.