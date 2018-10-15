В Саратове заключенному после освобождения не дали умереть на воле

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-15T20:58:49+03:00

Больному две недели не сообщали о том, что он уже свободен, впоследствии он умер в тюремной больнице

Изменить размер текста: A A

Шокирующая история Сергея Хуторного началась 8 лет назад, когда он за несколько эпизодов мошенничества в рекламном бизнесе в Краснодарском крае был осужден и этапирован в Саратовскую колонию №33.

В течение 8 лет заключения Сергей Хуторной сильно подорвал сердце и в 2018 году за два года до окончания срока, после нескольких инфарктов в тяжелом состоянии был перевезен из колонии в саратовскую тюремную больницу ОТБ-1.

Понимая, что здоровье его очень «хлипкое» и необходимо срочно оперироваться, но не в тюремной больнице, а на гражданке, 52-летний Сергей Хуторной обратился в суд Заводского района Саратова с просьбой об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

В июле 2018 года, рассмотрев заявление Хуторного о досрочном освобождении по состоянию здоровья, судья его одобрил, но дал сторонам 10 дней на его обжалование. Таким образом, краснодарец мог выйти на свободу на год раньше положенного 9-летнего срока.

Сергей Хуторной. Фото из семейного архива

Но неожиданно в дело вмешалась прокуратура по надзору и за день до освобождения Хуторного подала апелляцию в Саратовский областной суд. Едва не оказавшись на свободе, Сергей так и остался в тюремной больнице.

- Я думаю, что у прокуратуры по надзору были свои причины настаивать на отмене Хуторному приговора по освобождению, — рассказала «КП-Саратов» Маргарита Растошинская, адвокат Сергея Хуторного. - Дело в том, что Сергей в течение всего срока неоднократно жаловался в разные инстанции, вплоть до генпрокуратуры, на издевательства и избиения которые с его слов творились в его колонии.

Рассмотрение апелляции в Саратовском областном суде завершилось 20 сентября 2018 года. После недолго заседания в отсутствии самого Хуторного по состоянию здоровья судья поддержал решение районного суда и распорядился освободить Хуторного немедленно, то есть 20 сентября 2018 года.

Однако и на этот раз Хуторного не выпустили на свободу. Как выяснилось, о своем освобождении он просто так и не узнал.

Уже 29 сентября, спустя 9 дней после освобождения, — рассказала «КП-Саратов» Ольга Мкртичян, дочь Сергея Хуторного. - Он позвонил нам из больницы и рассказал, что медики сказали ему, что слушаняе по его делу еще якобы не было, и за ним выезжать не надо. Мы в то время не доехали до Саратова километров 200, но делать нечего мы развернулись и поехали обратно в Ставрополь. Только 4 октября 2018 года мы зашли на сайт Саратовского областного суда и узнали, что папа был должен был быть освобожден еще 20 сентября, то есть две недели назад. Мы тут же стали звонить в тюремную больницу и нам сообщили, что папа умер вчера утром

Потрясенные родственники никак не могли понять, почему им не сообщили о том, что Сергей свободен и его уже можно было забрать. - Мы специально ждали дня, когда его освободят, чтобы тут же забрать и сделать ему срочную операцию. Это был его последний шанс на выздоровление и жизнь, но его самого и меня этого шанса лишили, — заикаясь от волнения рассказала, Ольга Мкртичян.

На вопрос дочери, как умер отец и почему его не выпустили сразу после приговора, на две недели раньше его смерти и почему ничего не сообщили родственникам, ответила главный врач Саратовской ОТБ-1 Оксана Лапшина.

- Сергей Хуторной умер под утро, его пытались реанимировать, но ничего сделать уже не смогли. В последние дни он долго и тяжело себя чуствовал, и мы уже были готовы к такому итогу. На суд он сам не поехал, потому, что не перенес бы этой поездки. А про его освобождение мы ничего не знали и никакую информацию нам не предоставили, — рассказала Оксана Лапшина.

Адвокат Сергея Хуторного - Маргарита Растошинская - ни на секунду не поверила медикам тюремной больницы. Она уверена, что своей ложью администрация просто прикрывает откровенную халатность.

- Это, как минимум, очень странно, что администрация больницы не знала, что у них целых две недели проходит лечение уже свободный человек. В ОТБ-1 каждый день освобождают и по УДО, и по болезни. Эту работу в больнице отслеживает целый отдел. И эта практика отлажена не первое десятилетие. Скорее всего, это простая халатность. Отслеживать судьбу своих пациентов это их прямая обязанность, — резюмировала Маргарита растошинская.Корреспондент «КП-Саратов» тоже дозвонился до главного врача ОТБ-1 и задал все тот же простой вопрос: почему из тюремной больницы не освободили уже свободного человека?

- Я, прежде всего, медицинский работник и свою работу я выполнила, — парировала Оксана Лапшина, главный врач Саратовской ОТБ-1. - У нас действительно есть отдел специального учета, но к ним никаких данных об освобождении Сергея Хуторного не поступало. Более того, на него да сих пор не пришло никакой информации. Кто в этом виноват, я не знаю.

Родственники погибшего Сергея Хуторного до сих пор не оправились от горечи потери отца и мужа. Однако прощать тех, кто забыл о 52-летнем умирающем человеке, который перед смертью так и не увидел небо глазами свободного человека, они не намерены.

Сегодня адвокат Маргарита Растошинская направила официальное заявление в Следственный отдел Заводского района, в прокуратуру Заводского района Саратова, запрос в УФСИН по Саратовской области и Генеральную прокуратуру РФ.

«КП-Саратов» будет следить за развитием расследования этой истории.