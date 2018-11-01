В Саратове попрощались с журналистом Никитой Развозжаевым

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-01T20:12:41+03:00

В последний путь его провожали более 100 человек

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Сегодня, 1 ноября, в Саратове прошли похороны российского журналиста Никиты Развозжаева. Как сообщала «КП-Саратов», в минувший понедельник на северо-востоке Москвы из окна квартиры на 11 этаже выпал корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев. Журналист умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

До работы на телеканале НТВ он жил и трудился на саратовской ГТРК, а два года назад переехал в столицу.

Перед гибелью 25-летний Никита Развозжаев оставил в социальной сети «ВКонтакте» предсмертную записку.

- В первую очередь я хочу извиниться перед родителями. Мама, папа, бабушка Лиза, бабушка Саша. Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе. Но это мое решение. Простите, — написал Никита Развозжаев.

По одной из версий причиной трагедии могли стать переживания Никиты из-за расставания с супругой Татьяной.

Тело Никиты перевезли из Москвы в родной Саратов. К дому по улице Цветочная с ним пришли проститься более 100 человек. Среди них были друзья детства, журналисты ВГТРК и других СМИ, родные и близкие. Проститься с коллегой приехал журналист-международник, депутат Госдумы Евгений Примаков.

Несмотря на большое количество представителей прессы, во время прощания не было замечено ни одной видео или фотокамеры. Словно по негласной договоренности коллеги по цеху прощались с Никитой молча, без видео и фото съемки.

Никита Развозжаев. Фото из соцсетей

- Никита был не только хорошим журналистом, но и человеком. Он всегда был очень добрым и отзывчивым человеком. Не зря сегодня проститься с ним пришли так много людей, – рассказал «КП-Саратов» Сергей Кормилицын, двоюродный брат Никиты.

Похороны Никиты Развозжаева прошли на Новом Елшанском кладбище. Редакция «КП-Саратов» выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги и земляка.