В Москве выпал из окна саратовский журналист Никита Развозжаев

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-29T11:42:52+03:00

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Сегодня утром, 29 октября, в столице выпал из окна 11-этажного дома корреспондент «НТВ», бывший саратовский журналист 25-летний Никита Развозжаев.

Журналист работал на саратовском телеканале ГТРК и два года назад переехал в Москву. Перед гибелью Никита Развозжаев оставил в соцсети «ВКонтакте» предсмертную записку.

- В первую очередь я хочу извиниться перед родителями. Мама, папа, бабушка Лиза, бабушка Саша. Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом все сложилось бы иначе. Но это мое решение. Простите, — написал Никита Развозжаев.