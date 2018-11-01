Полицейский из Энгельса может стать лучшим участковым России

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-01T15:30:56+03:00

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Сегодня стартовало голосование в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2018». Одним из претендентов на победу является капитан полиции Дмитрий Чумак из Энгельса Саратовской области.

Дмитрий Чумак работает в полиции уже восемь лет, за это время он успел зарекомендовать себя ответственным и отзывчивым участковым, который снискал уважение как среди коллег, так и среди местных жителей.

На участке Дмитрия Чумака проживают около восьми тысяч людей, но почти с каждым он знаком.

- На квитанциях за оплату ЖКУ управляющие организации печатают сотовый номер участкового уполномоченного полиции. Поэтому мне постоянно звонят, советуются, просят помочь, — рассказал Дмитрий Чумак «Комсомолке». — Часто случается, что меня узнают на улице, здороваются, даже когда я не на службе и не в форме.

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Отличительной чертой капитана полиции Чумака является умение найти подход к человеку и склонить его на сторону правопорядка силой слова.

В практике Дмитрия Чумака немало случаев, когда он разговорами и убеждением заставлял преступников раскаяться и сдаться.

Например, однажды участковый со своим напарником три часа через дверь уговаривал подозреваемого в грабежах выйти. Дом снаружи был взят в оцепление, но подкрепление не понадобилось — мужчина открыл дверь и сдался правоохранителям.

Есть другие примеры: когда Дмитрий Чумак помог потерявшемуся гражданину. Во время командировки в Сочи энгельсский полицейский увидел бомжа. Он разговорился с ним и выяснил, что у того имеется прописка в Барнауле. Дмитрий Чумак посоветовался с коллегами и убедил их помочь — полицейские собрали деньги на билет, связались с родственниками мужчины, помогли ему восстановить паспорт и отправили домой, в Барнаул.

Сейчас Дмитрий Чумак не может вспомнить, что конкретно его подтолкнуло пойти работать в полицию.

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- С самого детства мечтал, — признался он. — Но теперь сложно понять причины. Приехал в Саратов из Красного Кута, поступил в СЮИ МВД и после окончания учебы сразу стал участковым полиции.

Сейчас Дмитрий Чумак служит в отделе полиции №3 Энгельса. На его участке 100%-ная раскрываемость преступлений. Но даже высокая загруженность — работа начинается в семь утра и заканчивается иногда глубокой ночью — не мешает ему быть любящим мужем и отцом. У Дмитрия Чумака растет маленькая дочка.

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Местные жители и коллеги активно поддержали Дмитрия Чумака на региональном этапе конкурса «Народный участковый — 2018» — за него была отдана 21 тысяча голосов. Теперь ему предстоит побороться за победу среди лучших участковых со всей России. Жители области могут помочь ему в этом — нужно до 10 ноября проголосовать за Дмитрия Чумака на сайте «КП-Саратов».