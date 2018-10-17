Участковый из Энгельса представит Саратовскую область на всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-17T12:29:31+03:00

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Капитан полиции из Энгельса будет выступать за Саратовскую область на заключительном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый — 2018».

Как рассказали «КП-Саратов» ГУ МВД России по региону, накануне завершился второй этап «Народного участкового — 2018».

Жители Саратовской области путем онлайн-голосования выбирали самого достойного кандидата, который представит наш регион на федеральном уровне. В итоге из пяти претендентов максимальное количество голосов получил старший участковый уполномоченный из Энгельса, капитан полиции Дмитрий Чумак. За него проголосовали 21 049 человек.

Дмитрий Чумак служит в органах внутренних дел после окончания профильного вуза с 2010 года. Все это время он работает в службе участковых уполномоченных. На обслуживаемой им территории проживает более 8 тыс. человек.