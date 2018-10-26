УФПС Саратовской области объяснило снижение доходов работников их неэффективностью

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-26T15:06:11+03:00

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Работники почтамта в Балакове получили зарплаты за сентябрь. Они оказались больше, чем те, о которых «КП-Саратов» уже рассказывала ранее. Напомним, с середины лета доходы сортировщиков почтамтов упали почти в два раза. Кроме того, произошло еще немало других, тоже неприятных изменений условий труда почтовиков. Они сами с ними согласились, подписав все необходимые документы. Но когда получили первые зарплаты по новым критериям оценки их работы, посчитали себя обманутыми. Такая же ситуация и на других районных почтамтах — в Пугачеве, Вольске и Балашове, но там работники не возмущаются.

Сентябрьские расчетные листы «порадовали» работников ростом — вместо 11 тыс. рублей в них было немногим больше 13. Однако, в любом случае, это не те 20 с лишним тыс. рублей, которые получали почтовики еще весной.

В УФПС Саратовской области на запрос «КП-Саратов» отреагировали оперативно. За три дня подготовили комментарий по этой ситуации. Поскольку работники почтамтов из объяснений руководства ранее не поняли, как у них вышло снижение зарплаты почти в два раза, эти объяснения будут им интересны. А также начальству профсоюзной организации работников связи в Москве, куда с жалобой обратились балаковские работники «Почты России». Может быть, заинтересуется даже местная профсоюзная организация работников почты, куда все жалобщицы ежемесячно отчисляют взносы.

В УФПС Саратовской области первым делом уточнили, что оплата и стимулирование труда работников происходит на основании собственных нормативных актов предприятия, т. е. ФГУП. Эти акты утверждаются «с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа и установленны для применения во всех филиалах предприятия». Это означает, по всей видимости, что профсоюз все изменения по оплате труда одобрил.

Введенное с 1 июля положение о премиальной системе вознаграждения сортировщиков и операторов сортировочного центра, судя по ответу УФПС, предусматривает не уменьшение, а наоборот, «увеличение окладной части сортировщиков и предоставляет возможность получения премиального вознаграждения до 100% от оклада». Важное замечание — вся новая система вознаграждения за труд «основана на выполнении ключевых показателей эффективности».

Со своей стороны, отметим, что стремление к эффективности для «Почты России» — жизненно необходимое условие. Большинство сельских отделений убыточны, их существование до сих пор обусловлено не экономическими соображениями, а, скорее, социальными обязательствами государственного предприятия, которым является «Почта России».

В саратовском УФПС пояснили, что изменения в работе почтамтов с середины лета действительно связаны с внедрением нового программного обеспечения «Сорт Мастер». Изменился сам процесс сортировки почтовых отправлений — как рассказали «КП-Саратов», он стал более последовательный, «отвечающий требованиям локальных нормативных актов в части процессов обработки и сортировки почтовых отправлений». В результате стал вестись строгий автоматизированный учет каждого почтового отправления в режиме онлайн. В УФПС раскрыли «секрет», что ранее «учет почтовых отправлений осуществлялся в ручном порядке, при котором возможно было некорректное отражение объемов».

В этом случае любой может подумать, что сортировщики то ли забирали что-то себе, то ли наоборот, занимались приписками.

В общем, новая система учитывает объем работы сотрудников и контролирует их «трудозатраты на обработку почтовых отправлений, исключающих расхождение фактических и учетных данных».

(Все-таки, видимо, приписки…)

- Таким образом, новая система призвана повысить мотивацию операторов на достижение более высоких результатов своего труда, повысить эффективность и производительность работников сортировочных узлов, — говорится в комментарии УФПС Саратовской области.

Из всех этих пояснений можно сделать вывод, что труд работников районных почтамтов был крайне неэффективен до появления новой системы. Как только их начали жестче контролировать, следить за тем, сколько затрачено сил и совершено дел, зарплаты их уменьшились почти в два раза.

Почтовики же утверждают, что работы не уменьшилось, а даже прибавилось, «число наклонов не сократилось», а предложенные нормативы выработки, как и прежние суммы зарплаты, недостижимы, «хоть сдохни на работе».

Говоря проще, руководство УФПС полагает, что прежние деньги нужно платить только за бешеную эффективность, и фактически снижает выплаты за ее нынешний невысокий уровень. Работники почтамтов, может, и готовы вкалывать как «рабы на галерах», но при иных условиях труда и уж точно не за меньшую зарплату.

Практика уже показала — в сельских районах люди обычно соглашаются на ущемление своих прав и сокращение зарплат, лишь бы не потерять хоть какую-то работу. Однако и работодателю рассчитывать на повышение эффективности в таких условиях точно не стоит.

Еще про условия труда. В своей жалобе к федеральному руководству и профсоюзам почтовики из Балакова упомянули другие факты ухудшения условий — от сокращения на семь дней отпуска и нивелирования прежних заслуг опытных работников до снижения класса вредности на рабочем месте и отсутствия корпоративного транспорта к пяти утра на работу.

На все эти замечания в УФПС Саратовской области пока не ответили.

При этом рассказали, что в рамках мотивации сотрудникам предоставляют социальные гарантии: оплату путевок в оздоровительные учреждения, страхование работников и их детей, оказание материальной помощи. Кроме того, выдают поощрения, в том числе ветеранам, к профессиональным праздникам и юбилейным датам.

По всей видимости, разбираться в этом делении повышения эффективности и урезания зарплат в ФГУП «Почта России» на территории Саратовской области предстоит в ближайшем будущем федеральному профсоюзу и местным прокурорским работникам. Об этом «КП-Саратов» заявила балаковская общественница и юрист Наталья Караман. Соответствующие обращения от имени работников почты ею уже подготовлены.

Как стало известно «КП-Саратов», сегодня, 26 октября, в Балаково отправилось руководство УФПС Саратовской области и регионального профсоюза работников почты. Что изменится по итогам визита — читайте в «Комсомолке».

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