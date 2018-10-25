В Саратовской области может появиться «Банк идей» для молодых предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-25T13:46:18+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» обсудили участие молодых социальных предпринимателей в различных форумах.

В настоящее время в Саратовской области работает программа «Ты — предприниматель». Как сообщил начальник социально-делового центра ГБУ РЦ «Молодежь плюс» Алексей Драгун, в рамках программы идет активная подготовка к форумной работе.

Руководитель проекта «Капитаны» Олег Чудаков подробно рассказал о поездке 18 октября на бизнес-форум в Омск, где представлял Саратовскую область. В нем принимали участие делегации не только разных регионов России, но и зарубежья, например, Израиля, Индии, Южной Кореи.

- Поездки помогают не только поддерживать связь, но и видеть процессы, которые происходят в России. Когда мы сидим в одном городе, многое проходит мимо нас, — уверен Олег Чудаков.

Он также отметил, что общение с бизнесменами других стран «снимает барьер, который у нас в голове».

- Раньше я думал, что сложно строить бизнес с иностранцами. Но понял, что они такие же люди, у них такие же сложности, — отметил Олег Чудаков.

В числе положительных примеров Омска он привел площадку для обмена мнениями. В то же время в Саратове может быть реализован «Банк идей». Он нацелен на молодых и активных людей, которые обладают талантом, горят желанием заниматься бизнесом, но пока не могут найти проект, которым хотят заниматься. В этом случае им помогут готовые идеи.

На форуме в Омске были озвучены итоги опросов, проведенного институтом социологии РАН. Оказалось, что большинство жителей чувствуют высокую степень ответственности за свою семью, меньше — за работы и еще меньше — за город и страну. В то же время социальные предприниматели куда чаще отвечали, что несут ответственность и за город, и за страну, в которой живут.

На пресс-конференции возник вопрос: «что же такое социальное предпринимательство?». По мнению Олега Чудакова, это любой бизнес, который ставит своей целью не получение прибыли, а желание приносить пользу обществу, делать что-то полезное.

- Вообще, фактически это любой бизнес, который не несет вреда окружающей среде и жителям. Это мое мнение, но его разделяют многие, — сказал Олег Чудиков.

Во время пресс-конференции звучали вопросы и пожелания из зала. Например, один молодой человек заявил, что он уже зарегистрировался и ждет начала обучения. Девушку интересовало, сколько продлится регистрация. Она рассказала, что у нее имеется готовый проект, который нуждается в инвестициях.

Алексей Драгун отметил, что для того, чтобы отправиться на один из Всероссийских форумов, то нужно быть участником программы «Ты — предприниматель», рассказать о своем желании представлять Саратовскую область и уже на самом мероприятии транслировать идет проекта.