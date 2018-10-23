2018-10-23T17:23:44+03:00
Происшествия

В Балаково из-за оскорбления хоккейной команды школьницы избили одноклассницу

Мать пострадавшей написала заявление в полицию
Тимур Гадеев
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В Балакове подрались школьницыВ Балакове подрались школьницы
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В минувший понедельник в балаковской школе №27 ученицы 7 и 9-класса избили одноклассницу. Конфликт произошел из-за спора по поводу выступления хоккейной команды «Кристалл», сообщили «КП-Саратов» в Балаковском городском комитете образования.

Инцидент между подростками школы №27 Балакова взят на контроль педагогического коллектива и комитета образования Балаковского муниципального района, — рассказала Любовь Бесшапошникова, председатель райкома образования. — Планируется провести профилактическую работу с учениками и родителями с целью урегулирования конфликтной ситуации и недопущения подобных фактов в последующем.

Судя по видео, которое выложили очевидцы в сеть, ученицу два раза ударили по голове и затем обратили в бегство. Именно это и спасло девочку от дальнейшего жестокого избиения. Как выяснила «КП-Саратов», причиной нападения стало оскорбительное высказывание потерпевшей о саратовской хоккейной команде «Кристалл».

Потасовка произошла во внеурочное время в районе балаковского спортивного комплекса «Софья». По информации полученной от мамы избитого ребенка, в результате потасовки ее дочь получила ссадины и синяки.

Сегодня мать 13-летней девочки написала заявление в полицию.

- Женщина требует наказать несовершеннолетних, причинивших ее дочери телесные повреждения, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре по Саратовской области.

По этому факту МУ МВД России «Балаковское» также проводится проверка.

Одновременно прокуратура области решила проконтролировать соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Выясняются причины и условия, способствовавшие драке.

Похожий случай произошел почти две недели назад в Саратове, когда одна из учениц школы в Заводском районе грозила убийством другой школьнице. Тогда стражи порядка возбудили уголовное дело об угрозах убийством. Максимальное наказание за это — два года лишения свободы.

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