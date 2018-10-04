Пять фестивалей Саратовской области стали главными туристическими событиями России

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-04T16:27:01+03:00

Национальная премия в области событийного туризма "Russian Event Awards - 2018". Два Саратовских проекта стали призерами Первой национальной премии в области событийного туризма События России . Третье место в номинации КУЛЬТУРА. СПЕКТАКЛИ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ ИЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ занял Балашовский межрегиональный фестиваль Театральное Прихопёрье , который проводится уже второй год подряд и собирает тысячи туристов. Спортивно-туристский лагерь ПФО Туриада также завоевал третье место в номинации MICE. СОБЫТИЯ ДЕЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА , который ежегодно проводится в Хвалынском районе.

В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о победах на конкурсах

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5 октября 2018 года в 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция по итогам участия Саратовской области в профильных туристских конкурсах: «События России» окружном этапе по ПФО и УФО Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2018.

В региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards ПФО и УФО проекты Саратовской области заняли пять призовых мест и выиграли один специальный диплом.

Первые места в своих номинациях заняли фестивали «Аткарские розы» и «Клубничное рождество», второе место получил фестиваль «Театральное Прихоперье», третьи места разделили Вольский фестиваль ухи на Волге и фестиваль активного туризма «Лукоморье». Фестиваль памяти композитора Николая Ивановича Бахметева «Бахметевские вечера» получил специальный диплом.

Два Саратовских проекта стали призерами Первой национальной премии в области событийного туризма «События России». Третье место в номинации «Культура. Спектакли, театральные сезоны или театральные премьеры» занял балашовский межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье», который проводится уже второй год подряд и собирает тысячи туристов. Спортивно-туристский лагерь пфо «туриада» также завоевал третье место в номинации «Mice. События деловой направленности в сфере туризма и гостеприимства», который ежегодно проводится в {валынском районе.

Вопросы и комментарии можно присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А также в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция начнется 5 октября 2018 года в 12:00.