Саратовцам расскажут о Фестивале мраморного мяса в Алгае

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-25T11:37:11+03:00

Фестиваль мраморного мяса в Алгае. Всемирный день туризма. В преддверии Всемирного дня туризма говорим о самых популярных туристических внутренних и внешних направлений уходящего сезона, новых предложениях туристических компаний. Алгайский район Саратовской области презентует Фестиваль мраморного мяса, который в 2018 году ждет своих гостей 29 сентября

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26 сентября в пресс-центре «КП-Саратов» в преддверии Всемирного дня туризма состоится конференция, которая объединяет в себе обзор популярных туристических внутренних и внешних направлений уходящего сезона, новые предложения туристических компаний и презентацию Фестиваля мраморного мяса в Алгае, который ждет своих гостей 29 сентября 2018 года.

Во время конференции презентуют сам фестиваль, подведут итоги уходящего года по самым популярным туристическим направлениям, огласят статистику потоков туристов в Саратовской области, новые предложения в осеннии каникулы и обсудят динамику развития туризма внутренних направлений, а также раннее и сезонное бронирование новогодних каникул.

Свои вопросы и комментарии можно присылать на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21. А также в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube. Трансляция начнется 26 сентября в 14:00.