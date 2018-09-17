Распродажа Балакова

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-17T15:18:15+03:00

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В Балаково история с распродажей городской земли имеет приличный бэкграунд. Еще год назад в СМИ всплыла информация о продаже земли на набережной Леонова, возле городского пляжа.

Перед новым, 2018 годом, стало известно, что в частные руки приготовились передавать футбольные поля нескольких школ. Два из них даже успели продать.

Это только те шумные для Балаково истории, которые привлекли внимание прессы и на которые поэтому обратили внимание политики и прокуроры. Спикер Госдумы Вячеслав Володин за последнее время несколько раз высказывался за необходимость возврата отданных за бесценок муниципальных зданий и участков, с тем, чтобы использовать их для нужд населения.

Депутат Госдумы Панков еще в начале года предположил здесь сговор чиновников и коррупционную схему.

- Они и так продали всю землю в городе, теперь добрались до школ, что дальше, будут продавать кладбища? — риторически поинтересовался Панков.

Николай Панков в БалаковоФото: Александр Уриевский

На днях на встрече с дольщиками в Балаково он напомнил об этом случае.

- Продажа земли за копейки должна преследоваться и наступать уголовная ответственность. В любом случае надо найти ответственных. Прокуратура настроена расследовать инцидент, и я рад, что и губернатор Валерий Радаев заявил, что виновные должны быть наказаны, — сказал депутат.

Корреспондент «КП-Саратов» побывали в местах «боевой славы» муниципальных распродаж и убедились, что это далеко не единственные случаи, а системный подход.

Стадион школы №10 в БалаковоФото: Александр Уриевский

Наверняка в других районах Саратовской области можно найти подобные прецеденты, но такие крупные города как Саратов, Энгельс и Балаково привлекают внимание в большей степени уже потому, что увод собственности из муниципалитета и, в первую очередь, земли, здесь негативно сказывается на экономике города в целом. Например, потому, что в отличие от всей остальной области, в этих полисах сохранилась такая отрасль, как многоэтажное жилищное строительство, которой эта земля крайне необходима.

Балаково осенью прошлого года обрел нового главу района – Александра Соловьева. После того, как скандал с продажей футбольного поля у школы №10 разгорелся, Соловьев сразу предпринял попытки вернуть участок обратно. К тому моменту купивший его за 800 тысяч бизнесмен Смыслов С.А. уже поделил его и продал двум другим собственникам, Кооп А.В. и Грязнову С.А. они – еще нескольким. Конечные покупатели – Кувшинов Ю.В. и Кувшинова О.Н., купили землю за те же 800 тысяч рублей (странная коммерция, совсем без прибыли). Кувшиновы проживают в Пугачеве, и возвращать по их мнению честно купленные участки не собираются. Межрайоная прокуратура после долгого ожидания и официальных обращений депутата ГД Николая Панкова все-таки подала иск к собственникам. При документальной поддержке районной администрации, которая опротестовывает свои собственные прежние решения, суд первой инстанции по этому участку выигран.

К этому строению чиновники «прирезали» школьный стадионФото: Александр Уриевский

Сезон активных распродаж

Оформление в частную собственность школьных спортплощадок в Балаково стало модным во времена предшественника Соловьева – Ивана Чепрасова, ныне депутата облдумы. Такое бывало и раньше говорят местные чиновники и предприниматели, но в тот период случилась целая кампания, своеобразный «сезон распродаж». «КП-Саратов» уже писала об аналогичных случаях в соседнем Вольске, где проданы здание детской поликлиники, роддом и участок детского отделения районной больницы. Там, кстати, Иван Чепрасов тоже руководил районом несколько лет.

Новый глава Балаковского района Александр Соловьев, кроме того, что усиленно борется сегодня в суде против операции своего предшественника по проданному полю школы №10, также развернул вспять решения по стадионам еще нескольких образовательных учреждений Балаково, к примеру, №4 и №6. В одном из них, школе №4, даже успели заключить договор о продаже 3,2 тыс. кв. метров территории. Но здесь новые собственники оказались не в пример сговорчивее и все вернули.

Площадка у школы №4, которую уже вернули городуФото: Александр Уриевский

При этом в случае со школой №4 еще проводился аукцион. А вообще в 2014-2017 годах земли в Балаково выводились массово по нехитрой схеме – на территории нужного участка возводилось строение и подавались документы на оформление земли под ним в собственность, без всяких конкурсов и аукционов, закон такое позволяет. Затем новый собственник менял назначения земли через администрацию с «образовательных целей» или «земель сельхозназначения» на «многоэтажную жилую застройку». При этом в законодательстве нет формулы расчета соразмерности – сколько именно земли выдавать под конкретный объект. Т.е. это зависит от благорасположенности чиновника, принимающего окончательное решение. В результате под недостроенный гараж площадью 118,9 кв. м. на границе стадиона школы №10 отдали 6,8 тыс. кв метров земли стадиона – в 57 раз больше, чем занимает сам недострой. А под незакрытую крышей коробку из шлакоблоков площадью всего лишь 8 кв. метров отдали в собственность 11,5 тыс. «квадратов» территории на берегу у городского пляжа, о чем уже упоминалось в начале статьи – почти в 1,5 тысячи раз больше площади, чем занимает недостроенный восьмиметровый «туалет». По этому участку районный суд расторг договор купли продажи, но собственник (ООО «Хлеб-Соль») подал апелляцию.

Вот эта кабинка дала повод отписать в частные руки 11,5 тыс. кв метров берега в черте городаФото: Александр Уриевский

Истоки всех историй обнаруживаются в эпоху того же главы района - Ивана Чепрасова (руководил районом с 2012 по 2017 годы). По прямому указанию или при его молчаливом согласии все получилось, это пока безуспешно выясняют следователи. Часть покупателей и продавцов «муниципальной дармовщинки» (господ Смыслова, Поперечнева, Мурнина, Лапышова) местные журналисты напрямую связывают с самим Чепрасовым. Большинство из них - именно в тех случаях, по которым возбуждены два уголовных дела по статье 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий». Это - по обеим случаям продаж - береговой зоны и стадиона школы №10. Пока в графе «Обвиняемые» значится неопределенный круг лиц. Районные чиновники имели право отказать – но не отказали. Могли продать подороже – но не стали, получили в бюджет меньшие суммы, чем могли бы. Как пояснил корреспонденту «КП-Саратов» источник в самой администрации района, сегодня все склоняется к тому, что рядовые исполнители принимали и одобряли документы по продаже участков не по своей воле, а по указанию вышестоящих.

«Хотели как лучше»

Корреспондент «КП-Саратов» услышал и альтернативную точку зрения на процессы перевода муниципальных земель в центре города в частные руки. Собеседники, которые попросили не называть их имен, пояснили, что школу №10 имени погибшего в Беслане майора «Альфы» Вячеслава Малярова собирались просто закрыть. Образовательное учреждение даже начали к этому готовить. Но после того, как новость о закрытии дошла до общественников, школу им удалось отстоять. При этом земельные участки уже были сформированы и пошли под продажу. Получается, желающие могли бы купить и само здание школы с его землей. Что касается берега на Набережной Леонова, то участок давно стоит заброшенным, заросший кустами и камышом. Его обустройство новым собственником принесло бы только пользу горожанам.

Да, есть вопросы к моральной стороне продажи школьных земель, об этом и о людях никто не думал, только о деньгах. Но с точки зрения законодательства, как считают некоторые участники этих процессов, обвинить их будет сложно. Именно поэтому при всех недоумениях и даже открытых претензиях, тот же экс-глава Балаковского района Иван Чепрасов и бывший начальник районного управления по распоряжению муниципальной собственностью Александр Мурнин чувствуют себя вполне уверенно.

- Это просто отговорки и попытки навести тень на плетень, - считает балаковская общественница Наталья Караман.

Наталья КараманФото: Александр Уриевский

Недалеко от школы №10 сейчас строятся многоэтажки в районе 3Г, там, где постепенно обретают свои квартиры обманутые дольщики Балаково. Именно дети, проживающие в этих многоэтажках могут пополнить учебное заведение.

- Школы №4 и №6 тоже собирались закрывать? Нет. Однако участки там готовились к продаже. И эта участь ожидала не только эти заведения, — отметила общественница.

По ее словам, распродажа земли по нехитрым схемам велась в Балаково системно. 22,5 тысячи квадратных метров в 21 микрорайоне Балаково были проданы как земли сельхозназначения ООО «Вектор» за 324 рубля. Основанием для продажи без торгов послужила хозпостройка в 21 кв. метр площадью. Сейчас администрация района пытается вернуть участок через суд.

Стало известно корреспонденту «КП-Саратов» и о предпринимательнице Перепеловой, которой достались участки земли на разделительной полосе между двух дорог Саратовского шоссе. Есть и другие, не менее интересные факты.

Безнаказанность – как норма?

Общественница Наталья Караман особо подчеркнула, что вопрос возврата земель важен, но еще важнее вопрос ответственности, неотвратимости наказания.

- Пока люди видят – все продали, наказанных нет, значит, так и надо, все проверяющие в доле. Итоги последних выборов в сентябре в Саратовской области подтверждают – люди устали от вседозволенности и безнаказанности, которые демонстрируют власти, — считает общественница.

Все собеседники корреспондента «КП-Саратов» в один голос отмечали пассивность правоохранителей и надзорных органов, как районных, так и областных. Некоторые видят даже «административный футбол» уголовными делами между прокуратурой и следственным комитетом. Если ранее, когда все махинации свершались, еще можно было сослаться на незнание ситуации, то сегодня, когда многое очевидно, это выглядит, по меньшей мере, странно.

Фактически, в Балаково сегодня должны идти два процесса. Первый – возврат земель и компенсация ущерба от продажи. Второй – наказание виновных, привлечение к ответственности чиновников. Если первый худо-бедно идет, то второго не видно, как нет и его результатов.