2018-09-10T14:53:01+03:00
Общество

В «Комсомолке» расскажут про фестиваль «Большой Караман»

Он пройдет в Советском районе
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11 сентября в «Комсомольской правде — Саратов» пройдет пресс-конференция, посвященная этнокультурному историческому фестивалю «Большой Караман».

О программе праздника расскажут:

- заместитель председателя комитета по туризму Саратовской области, Екатерина Демянюк;

- заведующий сектором центра международных программ и проектов Поволжского института имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте РФ, научный руководитель проекта, Владимир Куликов.

Пресс-конференция начнется в 12 часов на улице Чернышевского, 153, офис 217, 2-й этаж.

Фестиваль «Большой Караман» пройдет 15 сентября в Советском районе.

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