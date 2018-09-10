В «Комсомолке» расскажут про фестиваль «Большой Караман»

Кем возвращаются в Россию добровольцы из Донбасса

Военкор «КП» Александр Коц встретился с бывшими ополченцами, воевавшими за «русский мир» в ДНР и ЛНР. Смогли ли они найти себя в мирной жизни и благодарно ли им государство?