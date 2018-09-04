В «КП-Саратов» выступит этно-фолк-группа «Рви Меха»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-04T16:24:41+03:00

8 сентября фестиваль "УКЕК. Один день из жизни средневекового города". Спикеры: Дмитрий Кубанкин один из организаторов и координатор фестиваля Сергей Перекатнов руководитель сценической площадки фестиваля Надежда Рожкова член клуба исторической реконструкции Вечное небо , организатор фестиваля Группа Рви Меха - постоянный участник на сценической площадке Вы узнаете - о новых наградах, которые получил фестиваль в 2018 г. - о программе фестиваля на 8 сентября - о составе участников - о дополнительных электричках и автобусах, которые наладят сообщения с фестивальной площадкой - об этно-фолк концерте в рамках фестиваля - о конкурсе видеороликов

А также пройдет примерка средневековой кольчуги

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В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» 5 сентября состоится конференция, посвященная фестивалю исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города».

Спикерами мероприятия станут:

- Дмитрий Кубанкин – один из организаторов и координатор фестиваля;

- Сергей Перекатнов – руководитель сценической площадки фестиваля;

- Надежда Рожкова – член клуба исторической реконструкции «Вечное небо», организатор фестиваля;

- группа «Рви Меха» – постоянный участник на сценической площадке.

В рамках пресс-конференции:

- выступление этно-фолк группы «Рви Меха» (г. Саратов);

- примерка средневековой кольчуги;

- фрагменты средневековой керамики из раскопок на Увекском городище в подарок.

Всех желающих приглашают с 12:00 на ул. Чернышевского, 153, угол Радищева, офис 217 (2 этаж).

Вопросы и комментарии можно присылать на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21. А также в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.