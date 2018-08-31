Вывоз ТКО: как должна предоставляться услуга и в каких случаях можно получить перерасчет?

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-31T08:55:04+03:00

О новой строчке в платежках за ЖКУ «КП - Саратов» рассказали в областной Госжилинспекции.

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С 12 августа 2018 года для потребителей Левобережья Саратовской области, а также Саратова, Вольского, Хвалынского районов и ЗАТО Шиханы услуга по вывозу твердых коммунальных отходов стала коммунальной услугой.

Что это значит для потребителя? На самом деле - многое. Теперь к качеству услуги по вывозу ТКО предъявляются отдельные требования. И если они не соблюдаются (ненадлежащее качество, слишком длительные промежутки между вывозом мусора), то это повод потребовать денежную компенсацию.

Установить факт предоставления услуги по обращению с ТКО с нарушениями можно согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354.

1. При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель уведомляет об этом исполнителя (Регионального оператора), обратившись в аварийно-диспетчерскую службу.

2. Исполнитель должен согласовать с потребителем дату и время проверки нарушения качества услуги.

3. По окончании проверки составляется акт в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке. Один экземпляр акта передается потребителю, второй экземпляр остается у исполнителя, остальные экземпляры получают заинтересованные лица, участвующие в проверке.

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Если в ходе проверки между потребителем и исполнителем или другими заинтересованными участниками возник спор относительно нарушения, то любой заинтересованный участник проверки может инициировать проведение экспертизы качества услуги.

При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта, он подписывается другими участниками и не менее чем двумя незаинтересованными лицами.

Именно акт является основанием для проведения перерасчета. Для перерасчета необходимо обратиться к исполнителю с соответствующим заявлением в 2-х экземплярах с приложением акта. На втором экземпляре представитель Регионального оператора ставит отметку о получении заявления.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, ТКО должны вывозить:

- В холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) не реже одного раза в трое суток,

- В теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз).

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Допустимое отклонение сроков - не более 72 часов (суммарно) в течение 1 месяца:

- Не более 48 часов непрерывно - при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже;

- Не более 24 часов непрерывно - при среднесуточной температуре воздуха выше +5 °C.

За каждые 24 часа отклонения суммарно в течение расчетного периода размер платы за коммунальную снижается на 3,3 процента. К примеру, в летнее время мусор не вывозили 5 суток (в разные дни) в течение одного месяца. Необходимо отнять 72 допустимых часа, а за остальные двое суток потребитель может получить перерасчет (при наличии акта, о котором сообщалось ранее).

Специалисты жилищной инспекции обращают внимание, что Региональный оператор является исполнителем услуги:

- для собственников МКД, которые приняли решение перейти на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями,

- для собственников, которые выбрали непосредственный способ управления домом,

- для собственников частных домов.

Остальные потребители должны обращаться за составлением акта в свою УК, ТСЖ, ЖСК или ТСН.

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- с 1 – по 11 августа (11 календарных дней) – как за жилищную услугу;

- с 12 по 31 августа (20 календарных дней) – как за коммунальную услугу.

Если в платежках начисление за услугу входило в структуру платы за содержание жилого помещения (не выделялась отдельной строкой), управляющим организациям (УК, ТСЖ, ЖСК) необходимо уменьшить размер платы, исходя из заложенных в калькуляцию тарифа расходов на данную услугу. Для изменения размера платы в таком случае решения общего собрания собственников не требуется.

Начиная с сентября 2018 года, стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) ТКО исключается из платы за содержание жилья, в том числе в МКД, расположенных в Левобережье Саратовской области, а также в Саратове, Вольском и Хвалынском районах, ЗАТО Шиханы в полном объеме. Не выполнение данного требования является нарушением законодательства.

Начисляться плата за вывоз ТКО, как за коммунальную услугу, будет исходя из площади жилых помещений, тарифа на услугу (утвержденного постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 31 июля 2018 года №28/1) и нормативов накопления отходов (утвержденных приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 5 февраля 2018 года №47 (с изменениями от 3 августа 2018 года).

Также специалисты жилищной инспекции напоминают, что для собственников МКД, расположенных в Правобережье Саратовской области (за исключением Саратова, Вольского, Хвалынского районов и ЗАТО Шиханы) услуга по вывозу отходов остается жилищной, размер платы за которую устанавливается на общем собрании.

Кроме того, согласно Федеральному закону от 29.12.2014 №458-ФЗ управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК по требованию собственников обязаны представить документы, подтверждающие факт изменения размера платы за содержание жилья и обосновывающие расчет этой платы.