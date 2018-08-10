Саратовцам расскажут о волонтерском проекте «Маяки дружбы. Россия сближает»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-10T15:36:56+03:00

Маяки дружбы. Россия сближает -2018. С 10 по 17 августа в Поволжье состоится 2-ой этап марафона Маяки дружбы. Волга река кооперации . Волонтерские отряды посетят Калмыкию, Астраханскую обл., Волгоградскую обл., Самарскую обл., Ульяновскую обл., Чувашию и Татарстан, а с 13 по 16 августа - Саратовскую область. Программа мероприятий предусматривает посещение исторической переправы на Шёлковом пути Увекское городище , экскурсии по городу Саратову, а также Саратовской области с посещением музеев, встреча с молодежными общественными организациями и объединениями области, а также экологические акции по благоустройству региона. От Саратовской области в состав команды волонтеров Проекта вошли 5 волонтеров из г. Энгельса Саратовской области.

С 13 по 16 августа волонтеры посетят Саратовскую область

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В рамках молодежного культурно-исторического волонтерского проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает» - 2018 с 10 по 17 августа в Поволжье состоится 2-ой этап марафона «Маяки дружбы. Волга – река кооперации»

Волонтерские отряды посетят Калмыкию, Астраханскую, Волгоградскую, Самарскую, Ульяновскую области, Чувашию и Татарстан, а с 13 по 16 августа - Саратовскую область.

Программа мероприятий предусматривает посещение исторической переправы на Шёлковом пути «Увекское городище», экскурсии по Саратову, и области с посещением музеев, встречей с молодежными общественными организациями и объединениями, а также экологической акцией по благоустройству региона.

От Саратовской области в состав команды проекта вошли 5 волонтеров из Энгельса.

Вопросы и комментарии можно прислать на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Прямая трансляция начнется 13 августа 2018 года в 16:00