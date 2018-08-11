В «Комсомольской правде — Саратов» расскажут о новой системе вывоза мусора

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-11T19:27:08+03:00

Введение новой системы обращения с отходами с 12 августа 2018 года. В соответствии с Федеральным законом №89 от 24.06.1998г Об отходах производства и потребления и внесенными изменениями и дополнениями, на территории каждого региона на конкурсной основе производится отбор и определение Регионального оператора по обращению с ТКО в соответствии с Территориальной схемой.

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В «Комсомольской правде — Саратов» 13 августа пройдет пресс-конференция на тему «О деятельности Регионального оператора области по обращению с ТКО и введении новой системы обращения с отходами с 12 августа 2018 года».

Спикеры расскажут о новом порядке обращения в отходами в Саратовской области, эта тема уже несколько недель волнует горожан.

В мероприятии планируется участие:

- министра природных ресурсов и экологии области Дмитрия Соколова

- председателя комитета государственного регулирования тарифов Ларисы Новиковой

- директора Регионального оператора области – филиала АО «Управление отходами» Михаила Андреева

- представителей администрации МО «Город Саратов» и мусоровывозящих компаний.

Начало пресс-конференции назначено на 10 часов утра по адресу: ул. Чернышевского, 153, угол Радищева, офис 217 (2 этаж).

Вопросы и комментарии можно прислать на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.