«Деффчонка» в Саратове

31 Июль 14:00 2018-08-03T11:05:33+03:00

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Поклонники популярного ситкома канала ТНТ из нашего города пообщались с великолепной актрисой Полиной Максимовой.

Встреча состоялась в рамках эксклюзивной автограф-сессии. В преддверии нового сезона «Комсомолка» поговорила с Полиной о любимом сериале, ее тайном хобби и о том, чему ее научила Леля Ржевская.

- Как ты выдержала столь длительную автограф-сессию?

- Я не выдерживала, а даже не замечала времени! Когда увидела эту очередь людей ко мне, эти глаза, испытала огромное счастье. Ведь, если они пришли в непогоду, проливной дождь, чтобы увидеться со мной, значит, я не зря занимаюсь этой профессией. Мы смотрели друг другу в глаза, мы обнимались, и я чувствовала, как у меня прибавляются силы. Это был замечательный энергетический обмен. Смело могу сказать, что эта автограф-сессия прошла под главным лозунгом ТНТ «Почувствуй нашу любовь».

- Скоро старт очередного сезона сериала «Деффчонки». Будет ли он таким же веселым и легким, как предыдущие?

- Нет, он будет круче! У нас невероятные сценаристы, они четко проработали все линии, шутки. Был большой перерыв между сезонами, и было достаточно времени написать качественный продукт. Более того, этот сезон наш любимый, потому что там появляются новые герои, часть съемок проходила в Саратове. Получился очень яркий сезон, который, думаю, достоин крутых американских сериалов.

- Ты уже не первый раз в Саратове. Есть ли уже какие-нибудь любимые места здесь?

- Для меня Саратов — это Набережная Космонавтов, центральная пешеходная улица — проспект Кирова, мост — одна из главных достопримечательностей. Все основные места очень запомнились.

- Чем ты занимаешься в свободное время?

- В свободное время у меня два способа расслабиться. В Москве это спортивный зал, там у меня энергетическая разрядка. Люблю спорт, занимаюсь с тренером, люблю антигравити йогу и плавание (антигравитационная йога — новое направление в йоге, которой не мешают законы гравитации. Главной особенностью является гамак, подвешенный к потолку. Такие занятия придают гибкость и приводят в хорошую физическую форму — прим.ред).

А второй способ расслабиться — это грядки. К сожалению, я не могу выращивать огурцы или помидоры, так как их нужно поливать каждый день. Но мне нравится выращивать зеленушку, редис, у меня большая клубника растет (смеется).

- Полина, с чего начинается твой день?

- У меня нет какого-то строгого распорядка дня, поскольку я все время тороплюсь. А так мой день начинается с кубика льда на лице и чашки кофе. У меня недавно был день рождения, я проснулась и подумала, что мне исполнилось 29 лет, а я никогда не чувствовала себя так легко и свободно, как сейчас. Это период гармонии с собой. И, несмотря на то, что не высыпаюсь, что нет времени поесть, встретиться с друзьями, мне хватает сил и энергии на все!

- Полина, ты прекрасно выглядишь. А ради какой-нибудь роли ты могла бы поменять внешность, располнеть например?

- Ради интересной! И я с удовольствием это делаю. У меня год назад были съемки в картине Кирилла Плетнева, которая выйдет в октябре. Называется «Без меня». И я весила 44 кг, учитывая, что мой рост — 173 см). Вообще для этой роли мне пришлось многое преодолеть. Я научилась ездить на мотоцикле (хотя этого очень боялась, я трусиха). Но справилась, и очень этим горжусь. Пришлось снимать сцену в горном озере в ноябре ночью, когда сводит ноги судорогой и бешено стучит сердце. Научилась играть на фортепьяно. И это все мои маленькие победы.

- Во многих интервью ты говорила о том, что тебе нравится Мэрилин Монро. А что именно тебе нравится в этой актрисе?

- Она настоящая женщина — трогательная, нежная, добрая, она из разряда тех женщин, которых хочется защищать. Если почитать ее интервью, узнать ее мысли, то понимаешь и видишь, насколько она умная и мудрая. Эта женщина не стыдилась казаться наивной, и она делала это настолько феерично, что это не может не восхищать. В картине «Неприкаянные» мы видим ее уникальную драматическую работу. Я знаю, что она мечтала сыграть Грушеньку. Мне кажется, если бы у нее в жизни было больше любви и веры, то она сделала бы это блестяще.

- В новом сезоне у Лели появится ребенок?

- Я не могу вам рассказать про это. Вы должны увидеть сами. В новом сезоне происходят невероятные истории и приключения. Мне очень хочется об этом рассказать, но оставлю это интригой, чтобы зрителям было интереснее смотреть.

- Есть ли у тебя роль мечты?

- Сейчас нет. На данный период своей творческой жизни выбираю сценарии по истории, иду на режиссера, оператора, то есть смотрю, кто со мной будет работать. Я человек жадный в профессии, мне хочется работать с теми, у кого чему-то смогла бы научиться. Поэтому все новое заимствую у своих коллег. Для меня очень важно, чтобы был хороший коллектив, чтобы «пазл сложился»!

- Хотела бы попробовать себя в роли продюсера?

- Не знаю, хотела бы я, но знаю точно, что смогла бы. Я в мире кино уже 14-й год и понимаю, как устроен процесс создания кино во всех цехах. Начиная от генерального продюсера, исполнительного продюсера, костюмеров, гримеров и заканчивая буфетом, я настолько понимаю кто, что и как должен делать, поэтому уверена, что могла бы организовать съемочный процесс. Но пока останусь в профессии актрисы. Мне еще есть что сказать зрителю с экрана.

- Твои родители актеры. Говорят ли они тебе, что делать, дают ли советы?

- Мне никогда не говорили что делать, а что нет. По сути, родители меня не воспитывали, они были для меня примером. Я росла и смотрела на то, как они ведут себя в обществе, и старалась быть такой. Но я выбираю свои работы с оглядкой на то, что это увидят мои родные и близкие, и даже будущие дети.

- Полина, правда ли, что у вас нет близких подруг и ваша лучшая подруга — это мама?

- У меня есть подруги, точнее они были, почему-то в моей жизни вся дружба заканчивается предательством. Обычно выходит так, что меня либо используют, либо завидуют, и вот на этой почве мы расходимся. Обычно я вообще ни с кем не ругаюсь, не люблю выяснять отношения, стараюсь уходить от конфликта.

- Есть ли у тебя любимый поэт?

- Да, Иосиф Бродский. Его поэзия близка мне, он понятен мне. В его поэзии очень много щемящего одиночества, и мне это близко.

- Если повернуть время вспять, ты хотела бы заняться другой профессией?

- Я родилась в актерской среде, вряд ли могла бы выбрать другой путь. Мама носила меня под сердцем, когда играла дипломный спектакль в институте. Честно сказать, 20 лет назад я недолюбливала актерскую профессию, потому что никогда не видела маму или сидела в холодной гримерке во время спектакля. Во время школьных каникул мама играла в трех сказках в день, а другие мамы с детьми гуляли, ходили по магазинам. Я не видела маму - гастроли, репетиции... поэтому об актерстве не то что не мечтала, а наоборот, прям даже бесила меня эта профессия. В детстве мечтала быть водителем троллейбуса.

Но однажды бабушка сводила меня в Большой театр на «Лебединое озеро», и я влюбилась в балет, занималась им семь лет.

- Чем бы ты хотела заняться из того, что еще не пробовала?

- Я бы хотела попробовать все. Очень хочу заняться верховой ездой. Мне не хватает времени, чтобы подтянуть уровень языка. В школе я отлично знала английский, а поскольку у меня сейчас нет возможности практиковаться, забываю.

Правда, мне повезло с профессией, для каждой роли что-то новое нужно освоить.

- Научилась ли ты чему-то у Лели?

- Леля научила меня легкости, позитивному взгляду на жизнь, научила меня не унывать, несмотря ни на что. Потому что я человек, который любит заниматься самокопанием, все время собираю сомнения. А Леля показала, как улыбаться миру.

- В серии клипов с Алексеем Воробьевым тебе легко далась эта роль?

- Я там играю. Понимаю, в каком жанре существовать. Я постаралась выглядеть максимально убедительно, чтобы люди поверили, что я немного с приветом. То же самое у меня с Лелей. Также есть программа на ТНТ «Такое кино», есть фильм «Завтрак у папы», «8 новых свиданий» и так далее. И везде я играю персонажей со странностями (смеется).